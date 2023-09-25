В Ростове-на-Дону выбрали цвет будущих трамваев

Posted Сегодня, 11:35
Published Сегодня, 11:35
Modified Сегодня, 11:37
Updated Сегодня, 11:37
У местных жителей поинтересовались, каким цветом должны быть поставляемые для города вагоны. Это необходимо, чтобы определить их единую стилистику.
Всего в городе планируется закупить 76 трамваев и реконструировать 30 вагонов. Ростовчанам предложили на выбор несколько вариантов дизайна.
Большинство голосов горожане отдали за красный цвет — более 56%. На втором месте оказался голубой цвет (24%), на третьем — белый (22%).
Всего свои голоса отдали более 990 человек.
Ранее в Ростовской области в трамваях появились терминалы для проверки оплаты проезда. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.