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Published Сегодня, 11:35

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Updated Сегодня, 11:37

В Ростове-на-Дону выбрали цвет будущих трамваев

В Ростове-на-Дону выбрали цвет будущих трамваев

25 сентября 2023, 11:35
Фото: ar.rostov-gorod.ru
В Ростове-на-Дону выбрали цвет будущих трамваев
В Ростове-на-Дону завершилось голосование по выбору цвета трамвайных вагонов, говорится в сервисе «Активный ростовчанин».

У местных жителей поинтересовались, каким цветом должны быть поставляемые для города вагоны. Это необходимо, чтобы определить их единую стилистику.

Всего в городе планируется закупить 76 трамваев и реконструировать 30 вагонов. Ростовчанам предложили на выбор несколько вариантов дизайна.

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Большинство голосов горожане отдали за красный цвет — более 56%. На втором месте оказался голубой цвет (24%), на третьем — белый (22%).Большинство голосов горожане отдали за красный цвет — более 56%. На втором месте оказался голубой цвет (24%), на третьем — белый (22%).
Большинство голосов горожане отдали за красный цвет — более 56%. На втором месте оказался голубой цвет (24%), на третьем — белый (22%).
Фото: ar.rostov-gorod.ru

Большинство голосов горожане отдали за красный цвет — более 56%. На втором месте оказался голубой цвет (24%), на третьем — белый (22%).

Всего свои голоса отдали более 990 человек.

Ранее в Ростовской области в трамваях появились терминалы для проверки оплаты проезда. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Голосование#Последние новости Ростова на сегодня#Трамваи#Цвет
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