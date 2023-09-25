В Ростове выбрали цвет для трамваев и спасли грузовик от затопления посреди двора

Машины сначала пытались преодолеть постепенно уходящую под воду дорогу. Однако та начала быстро проваливаться. Сильнее всего не повезло двум грузовым автомобилям, они стали стремительно уходить под воду. У одной из фур полностью затопило кабину, она скрылась под водой. Частично оказалась в воде и «Газель».