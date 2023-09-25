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Published Сегодня, 16:01

Modified Сегодня, 16:03

Updated Сегодня, 16:03

В Ростове выбрали цвет для трамваев и спасли грузовик от затопления посреди двора

В Ростове выбрали цвет для трамваев и спасли грузовик от затопления посреди двора

25 сентября 2023, 16:01
Фото: Reinhard Dietrich/cc0/wikimedia.org
В Ростове выбрали цвет для трамваев и спасли грузовик от затопления посреди двора
В Ростове определились с цветом будущих скоростных трамваев, тем временем на Северном из-за мощного порыва трубы чуть не утонули несколько машин, а власти региона заявили о рекордной загруженности трассы М-4 «Дон».

Рекордная загруженность

Заместитель губернатора Владимир Окунев заявил, что на федеральных трасах поток автомобилей увеличился на 300%. В Ростовской области эта проблема стоит наиболее остро, так как от региона начинается вся транспортная логистика на территорию Донбасса. Область является транзитной для машин, которые едут с севера и юга.

По оценкам Окунева, поток транспорта на федеральных трассах вырос на 300%, а на региональных — на 100%. «В течение суток нам приходилось принимать глобальные решения», — рассказывает чиновник.

Решить проблему должно строительство Ростовского транспортного кольца. Оно должно завершиться до 2025 года. Пока что реализация проекта идет по графику.

Загруженность трассы М-4 в Ростовской области выросла в несколько раз в 2023 году
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Цвет трамваев

На портале «Активный ростовчанин» завершилось голосование по выбору цвета для строящегося скоростного трамвая. Местные жители могли выбрать одну из трех цветовых гамм для вагонов. Власти хотят, чтобы те имели единую стилистику.

В опросе поучаствовали 990 человек. Большинство из них (56%) проголосовали за красный цвет. На втором месте оказался голубой цвет (24%), а на третьем — белый (22%).

Известно, что для города планируется закупить 76 трамваев и реконструировать 30 вагонов.

Известно, что для города планируется закупить 76 трамваев и реконструировать 30 вагонов.Известно, что для города планируется закупить 76 трамваев и реконструировать 30 вагонов.
Известно, что для города планируется закупить 76 трамваев и реконструировать 30 вагонов.
Фото: ar.rostov-gorod.ru
В Ростове-на-Дону выбрали цвет будущих трамваев
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Потоп на Северном

В Ростове-на-Дону из-за коммунальной аварии в очередной раз затопило улицу Орбитальную. Там прорвало водопровод. Потоки воды были настолько сильными, что проезжая часть вскоре превратилась в бурлящую реку.

У одной из фур полностью затопило кабину, она скрылась под водой. Частично оказалась в воде и «Газель».У одной из фур полностью затопило кабину, она скрылась под водой. Частично оказалась в воде и «Газель».
У одной из фур полностью затопило кабину, она скрылась под водой. Частично оказалась в воде и «Газель».
Фото: ТГ канал Тютина

Машины сначала пытались преодолеть постепенно уходящую под воду дорогу. Однако та начала быстро проваливаться. Сильнее всего не повезло двум грузовым автомобилям, они стали стремительно уходить под воду. У одной из фур полностью затопило кабину, она скрылась под водой. Частично оказалась в воде и «Газель».

Сейчас течь устранена, водоканал проводит восстановительные работы.

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