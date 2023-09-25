В Ростове выбрали цвет для трамваев и спасли грузовик от затопления посреди двора

Posted Сегодня, 16:01
Published Сегодня, 16:01
Modified Сегодня, 16:03
Updated Сегодня, 16:03
Заместитель губернатора Владимир Окунев заявил, что на федеральных трасах поток автомобилей увеличился на 300%. В Ростовской области эта проблема стоит наиболее остро, так как от региона начинается вся транспортная логистика на территорию Донбасса. Область является транзитной для машин, которые едут с севера и юга.
По оценкам Окунева, поток транспорта на федеральных трассах вырос на 300%, а на региональных — на 100%. «В течение суток нам приходилось принимать глобальные решения», — рассказывает чиновник.
Решить проблему должно строительство Ростовского транспортного кольца. Оно должно завершиться до 2025 года. Пока что реализация проекта идет по графику.
На портале «Активный ростовчанин» завершилось голосование по выбору цвета для строящегося скоростного трамвая. Местные жители могли выбрать одну из трех цветовых гамм для вагонов. Власти хотят, чтобы те имели единую стилистику.
В опросе поучаствовали 990 человек. Большинство из них (56%) проголосовали за красный цвет. На втором месте оказался голубой цвет (24%), а на третьем — белый (22%).
Известно, что для города планируется закупить 76 трамваев и реконструировать 30 вагонов.
В Ростове-на-Дону из-за коммунальной аварии в очередной раз затопило улицу Орбитальную. Там прорвало водопровод. Потоки воды были настолько сильными, что проезжая часть вскоре превратилась в бурлящую реку.
Машины сначала пытались преодолеть постепенно уходящую под воду дорогу. Однако та начала быстро проваливаться. Сильнее всего не повезло двум грузовым автомобилям, они стали стремительно уходить под воду. У одной из фур полностью затопило кабину, она скрылась под водой. Частично оказалась в воде и «Газель».
Сейчас течь устранена, водоканал проводит восстановительные работы.