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Верховный суд признал законным отстранение замглавы Ростовского облсуда Юровой

Верховный суд признал законным отстранение замглавы Ростовского облсуда Юровой

25 сентября 2023, 15:58
Фото: alexandergroshev/cc by 3.0/panoramio
Верховный суд признал законным отстранение замглавы Ростовского облсуда Юровой
Отстранение Татьяны Юровой от должности замглавы Ростовского областного суда было законным, сообщили в Верховном суде РФ журналистам ТАСС.

Верховный суд России признал законным отстранение от должности заместителя председателя Ростовского областного суда Татьяны Юровой. Ранее она подала иск, чтобы обжаловать соответствующее решение Высшей квалификационной коллегии судей. Однако суд его отклонил.

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Ранее Верховный суд признал законным аналогичное решение в отношении начальницы Юровой, экс-главы Ростовского областного суда Елены Золотаревой. Они обе сейчас находятся под стражей в Москве.

Напомним, Золотареву и Юрову, а также других высокопоставленных судей Ростовской области обвиняют в коррупции. По версии следствия, они выносили «нужные» приговоры за деньги. Расследование длится с апреля. В рамках него прошли обыски в домах Золотаревой и Юровой, а также в зданиях нескольких судов.

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