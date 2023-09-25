Верховный суд признал законным отстранение замглавы Ростовского облсуда Юровой

Напомним, Золотареву и Юрову, а также других высокопоставленных судей Ростовской области обвиняют в коррупции. По версии следствия, они выносили «нужные» приговоры за деньги. Расследование длится с апреля. В рамках него прошли обыски в домах Золотаревой и Юровой, а также в зданиях нескольких судов.