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Posted Сегодня, 14:07

Published Сегодня, 14:07

Modified Сегодня, 14:09

Updated Сегодня, 14:09

Водитель иномарки вылетел на «встречку» и спровоцировал ДТП в Ростовской области

Водитель иномарки вылетел на «встречку» и спровоцировал ДТП в Ростовской области

25 сентября 2023, 14:07
Фото: ГИБДД
Водитель иномарки вылетел на «встречку» и спровоцировал ДТП в Ростовской области
Инормарка выехала на встречную полосу и спровоцировала ДТП с двумя пострадавшими в Ростовской области, сообщили в ГИБДД.

ДТП произошло накануне вечером на трассе «Красный Сулин — Шахты — М-4». Там водитель Ford Fusion заметил во время движения препятствие — автомобиль ЗИЛ, занявший проезжую часть из-за поломки. Чтобы миновать его, иномарка решила выехать на встречную полосу. Там она столкнулась с ВАЗ 2107.

Удар машин был настолько сильным, что их капоты превратились в груду металла. Травмы получили водитель и пассажир ВАЗ. Сейчас они находятся в больнице.

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Все обстоятельства аварии сейчас уточняют правоохранительные органы.

Ранее подросток на мотоцикле пострадал в аварии с BMW в Ростовской области.

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