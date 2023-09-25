Водитель иномарки вылетел на «встречку» и спровоцировал ДТП в Ростовской области

ДТП произошло накануне вечером на трассе «Красный Сулин — Шахты — М-4». Там водитель Ford Fusion заметил во время движения препятствие — автомобиль ЗИЛ, занявший проезжую часть из-за поломки. Чтобы миновать его, иномарка решила выехать на встречную полосу. Там она столкнулась с ВАЗ 2107.