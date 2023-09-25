Водитель иномарки вылетел на «встречку» и спровоцировал ДТП в Ростовской области

Posted Сегодня, 14:07
Published Сегодня, 14:07
Modified Сегодня, 14:09
Updated Сегодня, 14:09
ДТП произошло накануне вечером на трассе «Красный Сулин — Шахты — М-4». Там водитель Ford Fusion заметил во время движения препятствие — автомобиль ЗИЛ, занявший проезжую часть из-за поломки. Чтобы миновать его, иномарка решила выехать на встречную полосу. Там она столкнулась с ВАЗ 2107.
Удар машин был настолько сильным, что их капоты превратились в груду металла. Травмы получили водитель и пассажир ВАЗ. Сейчас они находятся в больнице.
Все обстоятельства аварии сейчас уточняют правоохранительные органы.
Ранее подросток на мотоцикле пострадал в аварии с BMW в Ростовской области.