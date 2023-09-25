Водитель сбил насмерть женщину на М-4 в Ростовской области и сбежал

Posted Сегодня, 17:40
Published Сегодня, 17:40
Modified Сегодня, 17:42
Updated Сегодня, 17:42
Смертельное ДТП произошло на трассе М-4 «Дон» рядом с поселком Рассвет еще в начале сентября. Неустановленный водитель ехал в направлении Краснодара и сбил женщину-пешехода, после чего скрылся с места преступления.
Женщина от полученных травм позже скончалась в больнице.
Сейчас правоохранительные органы занимаются поиском виновника смертельного ДТП. Всех, кто что-либо знает о происшествии или находился неподалеку от него, просят позвонить в дежурную часть полиции.
Ранее водитель иномарки вылетел на «встречку» и спровоцировал ДТП в Ростовской области.