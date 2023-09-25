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Published Сегодня, 17:40

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Полиция разыскивает водителя, сбившего женщину на трассе в Ростовской области

Водитель сбил насмерть женщину на М-4 в Ростовской области и сбежал

25 сентября 2023, 17:40
Фото: 1MI
Полиция разыскивает водителя, сбившего женщину на трассе в Ростовской области
Полиция разыскивает водителя, сбившего женщину на трассе в Ростовской области, рассказали в региональном ГИБДД.

Смертельное ДТП произошло на трассе М-4 «Дон» рядом с поселком Рассвет еще в начале сентября. Неустановленный водитель ехал в направлении Краснодара и сбил женщину-пешехода, после чего скрылся с места преступления.

Женщина от полученных травм позже скончалась в больнице.

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Сейчас правоохранительные органы занимаются поиском виновника смертельного ДТП. Всех, кто что-либо знает о происшествии или находился неподалеку от него, просят позвонить в дежурную часть полиции.

Ранее водитель иномарки вылетел на «встречку» и спровоцировал ДТП в Ростовской области.

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#Общество#Новости#Алина Заярная#Ростов-на-Дону#ДТП#Полиция#Происшествие#RostovGazeta#Происшествия
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