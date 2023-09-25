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Военный суд в Ростове рассмотрит дело об убийстве замначальника ГИБДД Бердянска

Военный суд в Ростове рассмотрит дело об убийстве замначальника ГИБДД Бердянска

25 сентября 2023, 15:46
Фото: 1MI
Военный суд в Ростове рассмотрит дело об убийстве замначальника ГИБДД Бердянска
Южный окружной военный суд в Ростове рассмотрит уголовное дело в отношении троих украинцев, подозреваемых в убийстве замначальника ГИБДД Бердянска, пишет ТАСС.

Южный окружной военный суд начнет рассмотрение дела в отношении трех граждан Украины. Их обвиняют в убийстве заместителя начальника ГИБДД Бердянска Запорожской области. Также им выдвинуто обвинение в покушении на военного коменданта города и замглавы ВГА Бердянска.

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Корреспонденту RostovGazeta в пресс-службе суда подтвердили, что на скамье подсудимых сейчас находятся Омельяненко Дамиан, Шашенка Артур и Макаренко Алексей.

Среди других статей, которые вменяют обвиняемым, есть организация террористического сообщества и совершение террористического акта, а также незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ.

Ранее житель Ростовской области не смог отсудить деньги у Минобороны после ДТП.

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