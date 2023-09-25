Военный суд в Ростове рассмотрит дело об убийстве замначальника ГИБДД Бердянска

Posted Сегодня, 15:46
Published Сегодня, 15:46
Modified Сегодня, 15:48
Updated Сегодня, 15:48
Южный окружной военный суд начнет рассмотрение дела в отношении трех граждан Украины. Их обвиняют в убийстве заместителя начальника ГИБДД Бердянска Запорожской области. Также им выдвинуто обвинение в покушении на военного коменданта города и замглавы ВГА Бердянска.
Корреспонденту RostovGazeta в пресс-службе суда подтвердили, что на скамье подсудимых сейчас находятся Омельяненко Дамиан, Шашенка Артур и Макаренко Алексей.
Среди других статей, которые вменяют обвиняемым, есть организация террористического сообщества и совершение террористического акта, а также незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ.
Ранее житель Ростовской области не смог отсудить деньги у Минобороны после ДТП.