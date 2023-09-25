Военный суд в Ростове рассмотрит дело об убийстве замначальника ГИБДД Бердянска

Южный окружной военный суд начнет рассмотрение дела в отношении трех граждан Украины. Их обвиняют в убийстве заместителя начальника ГИБДД Бердянска Запорожской области. Также им выдвинуто обвинение в покушении на военного коменданта города и замглавы ВГА Бердянска.