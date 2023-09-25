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Posted Сегодня, 15:31

Published Сегодня, 15:31

Modified Сегодня, 15:35

Updated Сегодня, 15:35

Врач: Ковид и ОРВИ вызывают скачки температуры

25 сентября 2023, 15:31
После обычной простуды, перенесенной «на ногах», часто возникают необъяснимые колебания температуры тела. Это может вызвать беспокойство и тревогу.

Врач-инфекционист Андрей Поздняков в интервью RuNews24.Ru рассказал, что при длительном ковиде и послековидном синдроме могут наблюдаться изменения в температуре. Также после гриппа возможны колебания температуры в течение нескольких недель.

Если у вас есть высокая температура или продолжительные скачки в ней, рекомендуется обратиться за помощью квалифицированного медицинского специалиста, а не заниматься самолечением.

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