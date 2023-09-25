Врач: Ковид и ОРВИ вызывают скачки температуры

Posted Сегодня, 15:31
Published Сегодня, 15:31
Modified Сегодня, 15:35
Updated Сегодня, 15:35
Врач-инфекционист Андрей Поздняков в интервью RuNews24.Ru рассказал, что при длительном ковиде и послековидном синдроме могут наблюдаться изменения в температуре. Также после гриппа возможны колебания температуры в течение нескольких недель.
Если у вас есть высокая температура или продолжительные скачки в ней, рекомендуется обратиться за помощью квалифицированного медицинского специалиста, а не заниматься самолечением.