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Врач рассказал, к чему приведет рост заболевших коронавирусом в Ростовской области

Врач рассказал, к чему приведет рост заболевших COVID-19 в Ростовской области

25 сентября 2023, 08:10
Фото: 1MI
Врач рассказал, к чему приведет рост заболевших коронавирусом в Ростовской области
Заболеваемость коронавирусом в Ростовской области растет, но не критично. Число заболевших пока не высокое — намного меньше, чем за такой же период в прошлые годы, сообщили корреспонденту RostovGazeta в одной из поликлиник Ростова.

Медики рассказывают, что сейчас в Ростовской области циркулируют разновидности «омикрона». Только они якобы видоизменены и считаются наиболее заразными.

«Но какими они будут на самом деле неизвестно. По сути, идет мутация. У коронавируса появляются новые свойства», — отмечает врач, не пожелавший публиковать свое имя.

Однако опасения о том, что иммунитет не сможет узнавать новые подварианты коронавируса, по словам ростовского доктора, являются пока спорными.

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«По-моему мнению, иммунитет будет узнавать вирусы. Ведь 80-90% нашего населения уже или переболели или привиты. Были вакцинировали миллионы людей. В случае нашей поликлиники — это десятки тысяч человек разных групп населения», — говорит врач.

«Были вакцинировали миллионы людей. В случае нашей поликлиники — это десятки тысяч человек разных групп населения», — говорит врач.«Были вакцинировали миллионы людей. В случае нашей поликлиники — это десятки тысяч человек разных групп населения», — говорит врач.
«Были вакцинировали миллионы людей. В случае нашей поликлиники — это десятки тысяч человек разных групп населения», — говорит врач.
Фото: 1MI

В целом, ростовские медики не имеют панических ожиданий. Они рассказывают, что пережили непростые времена пандемии, выдержали серьезную нагрузку и вышли победителями.

Главное, чтобы жители Ростова и области продолжали соблюдать противоэпидемические меры. А именно — мыли руки и умывались после каждого прихода с улицы в помещение, дистанцировались при скоплении людей.

«А если заболел — нужно носить маску. Все уже поняли, что полностью избежать заболевания нельзя. Но снизить вероятность заражения в случае соблюдения эпидемиологических мер можно кратно», — резюмирует доктор.

Ранее RostovGazeta сообщала, что ростовский врач Николай Воликов спрогнозировал новый всплеск смертей от коронавируса.

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