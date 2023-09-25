Врач рассказал, к чему приведет рост заболевших COVID-19 в Ростовской области

Posted Сегодня, 08:10
Published Сегодня, 08:10
Modified Сегодня, 08:12
Updated Сегодня, 08:12
Медики рассказывают, что сейчас в Ростовской области циркулируют разновидности «омикрона». Только они якобы видоизменены и считаются наиболее заразными.
«Но какими они будут на самом деле неизвестно. По сути, идет мутация. У коронавируса появляются новые свойства», — отмечает врач, не пожелавший публиковать свое имя.
Однако опасения о том, что иммунитет не сможет узнавать новые подварианты коронавируса, по словам ростовского доктора, являются пока спорными.
«По-моему мнению, иммунитет будет узнавать вирусы. Ведь 80-90% нашего населения уже или переболели или привиты. Были вакцинировали миллионы людей. В случае нашей поликлиники — это десятки тысяч человек разных групп населения», — говорит врач.
В целом, ростовские медики не имеют панических ожиданий. Они рассказывают, что пережили непростые времена пандемии, выдержали серьезную нагрузку и вышли победителями.
Главное, чтобы жители Ростова и области продолжали соблюдать противоэпидемические меры. А именно — мыли руки и умывались после каждого прихода с улицы в помещение, дистанцировались при скоплении людей.
«А если заболел — нужно носить маску. Все уже поняли, что полностью избежать заболевания нельзя. Но снизить вероятность заражения в случае соблюдения эпидемиологических мер можно кратно», — резюмирует доктор.
Ранее RostovGazeta сообщала, что ростовский врач Николай Воликов спрогнозировал новый всплеск смертей от коронавируса.