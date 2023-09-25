Врач рассказал, к чему приведет рост заболевших COVID-19 в Ростовской области

Заболеваемость коронавирусом в Ростовской области растет, но не критично. Число заболевших пока не высокое — намного меньше, чем за такой же период в прошлые годы, сообщили корреспонденту RostovGazeta в одной из поликлиник Ростова.

Сюжет Коронавирус