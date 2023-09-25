Врач рассказал о слухах по поводу новой эпидемии в Ростовской области

Posted Сегодня, 17:43
Published Сегодня, 17:43
Modified Сегодня, 17:45
Updated Сегодня, 17:45
Ростовские медики рассказывают, что слухи о появлении нового вируса, который приведет к тяжелейшей эпидемии на 2-3 года, считают ничем иным, как банальными вбросами.
«Мы это слышим с утра до вечера, в том числе и от наших пациентов. Но вместо того, чтобы поддаваться панике от подобных вбросов, давайте лучше правильно вести себя в эпидсезон. Ведь кроме коронавируса существует полсотни других вирусов, которыми мы болеем ежегодно на протяжении многих столетий», — отмечает врач, не пожелавший публиковать свое имя.
Доктора подчеркивают, что соблюдение противоэпидемических мер способно уберечь не только от заражения ОРВИ, но и от других таких же заразных, и не менее тяжелых, болезней. Например, от кишечных инфекций или от туберкулеза.
Главное, по словам медиков, не забывать мыть руки и лицо после прихода с улицы в помещение, соблюдать социальную дистанцию в местах скопления людей. А в случае болезни — надевать маску.
Ранее RostovGazeta сообщала, что число заражений коронавирусом в Ростовской области в сентябре выросло вдвое.