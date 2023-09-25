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Posted Сегодня, 17:43

Published Сегодня, 17:43

Modified Сегодня, 17:45

Updated Сегодня, 17:45

Врач рассказал о вероятности эпидемии из-за неизвестного вируса в Ростовской области

Врач рассказал о слухах по поводу новой эпидемии в Ростовской области

25 сентября 2023, 17:43
Фото: 1MI
Врач рассказал о вероятности эпидемии из-за неизвестного вируса в Ростовской области

Врач рассказал о вероятности эпидемии из-за нового вируса в Ростовской области

Слухи о новом неизвестном вирусе, который якобы приведет к новой эпидемии на 2-3 года, врачи слышат постоянно. Об этом сообщили корреспонденту RostovGazeta в одной из поликлиник Ростова.

Ростовские медики рассказывают, что слухи о появлении нового вируса, который приведет к тяжелейшей эпидемии на 2-3 года, считают ничем иным, как банальными вбросами.

«Мы это слышим с утра до вечера, в том числе и от наших пациентов. Но вместо того, чтобы поддаваться панике от подобных вбросов, давайте лучше правильно вести себя в эпидсезон. Ведь кроме коронавируса существует полсотни других вирусов, которыми мы болеем ежегодно на протяжении многих столетий», — отмечает врач, не пожелавший публиковать свое имя.

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Доктора подчеркивают, что соблюдение противоэпидемических мер способно уберечь не только от заражения ОРВИ, но и от других таких же заразных, и не менее тяжелых, болезней. Например, от кишечных инфекций или от туберкулеза.

Главное, по словам медиков, не забывать мыть руки и лицо после прихода с улицы в помещение, соблюдать социальную дистанцию в местах скопления людей. А в случае болезни — надевать маску.

Ранее RostovGazeta сообщала, что число заражений коронавирусом в Ростовской области в сентябре выросло вдвое.

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