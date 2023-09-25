Врач рассказал о слухах по поводу новой эпидемии в Ростовской области

«Мы это слышим с утра до вечера, в том числе и от наших пациентов. Но вместо того, чтобы поддаваться панике от подобных вбросов, давайте лучше правильно вести себя в эпидсезон. Ведь кроме коронавируса существует полсотни других вирусов, которыми мы болеем ежегодно на протяжении многих столетий», — отмечает врач, не пожелавший публиковать свое имя.