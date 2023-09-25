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Загруженность трассы М-4 в Ростовской области выросла в несколько раз в 2023 году

Загруженность трассы М-4 в Ростовской области выросла в несколько раз в 2023 году

25 сентября 2023, 08:56
Фото: avtogor/cc by 4.0/wikimedia.org
Загруженность трассы М-4 в Ростовской области выросла в несколько раз в 2023 году
В Ростовской области на федеральных трассах поток автомобилей увеличился на 300%, сообщил замгубернатора Владимир Окунев.

Он рассказал РБК ТВ Юг, что от донского региона началась вся транспортная логистика в новые российские регионы. Область стала транзитной для машин, которые едут с севера и юга.

«На федеральных трассах поток вырос примерно на 300%, на региональных дорогах это около 100%. В течение суток нам приходилось принимать глобальные решения», — уточнил Окунев.

Ремонт завершили на 122 дорогах в Ростовской области в рамках нацпроекта
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Он добавил, что сейчас стоит задача до 2025 года завершить строительство Ростовского транспортного кольца. Реализация проект идет по графику.

Ранее стало известно, что ремонт завершили на 122 дорогах в Ростовской области в рамках нацпроекта.

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