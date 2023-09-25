Загруженность трассы М-4 в Ростовской области выросла в несколько раз в 2023 году

Posted Сегодня, 08:56
Published Сегодня, 08:56
Modified Сегодня, 08:58
Updated Сегодня, 08:58
Он рассказал РБК ТВ Юг, что от донского региона началась вся транспортная логистика в новые российские регионы. Область стала транзитной для машин, которые едут с севера и юга.
«На федеральных трассах поток вырос примерно на 300%, на региональных дорогах это около 100%. В течение суток нам приходилось принимать глобальные решения», — уточнил Окунев.
Он добавил, что сейчас стоит задача до 2025 года завершить строительство Ростовского транспортного кольца. Реализация проект идет по графику.
Ранее стало известно, что ремонт завершили на 122 дорогах в Ростовской области в рамках нацпроекта.