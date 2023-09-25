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Мужчина погиб под колесами поезда в Ростове-на-Дону

Житель ЛНР погиб под колесами поезда в Ростове-на-Дону

25 сентября 2023, 13:19
Фото: Anakin/cc by 3.0/wikimedia.org
Мужчина погиб под колесами поезда в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону направлявшийся в Москву поезд сбил 29-летнего мужчину, сообщают СМИ.

По информации издания Rostov, происшествие случилось в районе улицы Нансена в вечернее время. Здесь мужчина решил перейти через рельсы и не увидел приближающийся состав.

«Машинист затормозил, но тормозной путь оказался слишком большой. В результате состав сбил пешехода, из-за чего он скончался», — сказано в сообщении.

Водитель насмерть сбил пенсионера-нарушителя в Ростовской области
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Отмечается, что поезд ехал из Анапы в Москву. По информации издания, погибший был жителем одного из городов в ЛНР.

Ранее водитель насмерть сбил пенсионера-нарушителя в Ростовской области. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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