Житель ЛНР погиб под колесами поезда в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 13:19
Published Сегодня, 13:19
Modified Сегодня, 13:21
Updated Сегодня, 13:21
По информации издания Rostov, происшествие случилось в районе улицы Нансена в вечернее время. Здесь мужчина решил перейти через рельсы и не увидел приближающийся состав.
«Машинист затормозил, но тормозной путь оказался слишком большой. В результате состав сбил пешехода, из-за чего он скончался», — сказано в сообщении.
Отмечается, что поезд ехал из Анапы в Москву. По информации издания, погибший был жителем одного из городов в ЛНР.
Ранее водитель насмерть сбил пенсионера-нарушителя в Ростовской области. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.