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Published Сегодня, 06:38

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Updated Сегодня, 06:40

Житель Ростовской области не смог отсудить деньги у Минобороны после ДТП

Житель Ростовской области не смог отсудить деньги у Минобороны после ДТП

25 сентября 2023, 06:38
Фото: mil.ru
Житель Ростовской области не смог отсудить деньги у Минобороны после ДТП
Житель Ростовской области Виктор Шевченко проиграл суд по иску к Минобороны о взыскании денег, говорится в материалах арбитражного суда.

Шевченко обратился с заявлением к войсковой части и Минобороны России. Он потребовал возместить размер ущерба после автоаварии.

Однако теперь стало известно, что суд в иске отказал. Но причины такого решения не раскрываются.

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Ранее Donnews писал, что прошлом году произошла авария с участием истца и военного автомобиля. Всего местный житель хотел отсудить 1,6 миллиона рублей на ремонт транспорта.

Читайте также о том, как недовольный покупатель решил обанкротить крупного автодилера в Ростове-на-Дону.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ДТП#Арбитражный суд#Миноборона
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