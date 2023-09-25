Житель Ростовской области не смог отсудить деньги у Минобороны после ДТП

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Шевченко обратился с заявлением к войсковой части и Минобороны России. Он потребовал возместить размер ущерба после автоаварии.
Однако теперь стало известно, что суд в иске отказал. Но причины такого решения не раскрываются.
Ранее Donnews писал, что прошлом году произошла авария с участием истца и военного автомобиля. Всего местный житель хотел отсудить 1,6 миллиона рублей на ремонт транспорта.
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