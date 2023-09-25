Жители Ростовской области заметили «нерукотворный» отпечаток Богородицы на иконе

Дело в том, что одна из верующих попросила подвесить нательную иконку с Богородицей к иконе «Скоропослушница». Служители открыли киот, чтобы протереть его от пыли. В этот момент они увидели, что на стекле иконы отпечатался лик Богородицы с младенцем.