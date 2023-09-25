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Прихожане заметили «нерукотворный» отпечаток Богородицы на иконе в Ростовской области

Жители Ростовской области заметили «нерукотворный» отпечаток Богородицы на иконе

25 сентября 2023, 13:47
Фото: 1MI
Прихожане заметили «нерукотворный» отпечаток Богородицы на иконе в Ростовской области
Жителям Ростовской области на иконе явился «нерукотворный» отпечаток Богородицы с младенцем на руках, пишут СМИ.

Прихожане храма святителя Николая Чудотворца в Азове заявили, что увидели на стекле иконы «нерукотворный» образ Богородицы с младенцем, пишет «Ерш».

Дело в том, что одна из верующих попросила подвесить нательную иконку с Богородицей к иконе «Скоропослушница». Служители открыли киот, чтобы протереть его от пыли. В этот момент они увидели, что на стекле иконы отпечатался лик Богородицы с младенцем.

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Служители открыли киот, чтобы протереть его от пыли. В этот момент они увидели, что на стекле иконы отпечатался лик Богородицы с младенцем. Служители открыли киот, чтобы протереть его от пыли. В этот момент они увидели, что на стекле иконы отпечатался лик Богородицы с младенцем.
Служители открыли киот, чтобы протереть его от пыли. В этот момент они увидели, что на стекле иконы отпечатался лик Богородицы с младенцем.
Фото: интернет-газета «Приазовье»

С научной точки зрения объяснить это в храме не смогли, а потому назвали чудом.

Ранее Митрополит Меркурий благословил на строительство храма и создание «Нового Ростова».

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