Жители в Ростовской области могут купить все меньше рыбы на свою зарплату

Posted Сегодня, 06:05
Published Сегодня, 06:05
Modified Сегодня, 06:41
Updated Сегодня, 06:41
Замороженная рыба за последние два года менялась в цене в зависимости от производителя. Продукция «Остров» подорожала на 14,4%, «РРК» — 19%, «Рыбный мир» — 126%.
Кроме того, подорожала рыба «Вкусарт, Бухта изобилия», но дешевле стали товары Polar и Borealis. За это время выросла в цене и копченая рыба.
Так, увеличилась стоимость продукции «Меридиан, Моремания, Олива» и «Русское море». А согласно последним данным, в целом продукты в Ростовской области подорожали на 7,4%.
Ранее водители рассказали, как сильно подорожал бензин в Ростове-на-Дону. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.