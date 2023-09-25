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Published Сегодня, 06:05

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Жители в Ростовской области могут купить все меньше рыбы на свою зарплату

Жители в Ростовской области могут купить все меньше рыбы на свою зарплату

25 сентября 2023, 06:05
Фото: pxhere.com
Жители в Ростовской области могут купить все меньше рыбы на свою зарплату
В Ростовской области продолжают расти цены на продукты, в том числу рыбу, сообщили RostovGazeta на портале «Продажи.Рф».

Замороженная рыба за последние два года менялась в цене в зависимости от производителя. Продукция «Остров» подорожала на 14,4%, «РРК» — 19%, «Рыбный мир» — 126%.

Кроме того, подорожала рыба «Вкусарт, Бухта изобилия», но дешевле стали товары Polar и Borealis. За это время выросла в цене и копченая рыба.

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Так, увеличилась стоимость продукции «Меридиан, Моремания, Олива» и «Русское море». А согласно последним данным, в целом продукты в Ростовской области подорожали на 7,4%.

Ранее водители рассказали, как сильно подорожал бензин в Ростове-на-Дону. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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