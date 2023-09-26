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Published Сегодня, 11:27

Modified Сегодня, 11:28

Updated Сегодня, 11:28

Банк «Центр-инвест» стал участником круглого стола «ESG для МСБ: помощь или помеха?»

Банк «Центр-инвест» стал участником круглого стола «ESG для МСБ: помощь или помеха?»

26 сентября 2023, 11:27
Фото: 1MI
Банк стал участником круглого стола Глобальной климатической инициативы России (CGI Russia) «ESG для МСБ: помощь или помеха?», который состоялся 21 сентября текущего года.

Заместитель председателя правления банка «Центр-инвест», кандидат экономических наук Александр Долганов поделился опытом банка в области поддержки регионального малого и среднего предпринимательства в рамках ESG-повестки.

Он отметил, что прошлый год стал испытанием для ESG-повестки в России, но опыт банка «Центр-инвест» показал, что предприятия малого сегмента быстрее внедряют принципы устойчивого бизнеса. Банк успешно помогает расширить учет рисков и горизонт принимаемых решений, работая в интересах нынешнего и будущих поколений.

В прошлом году банк «Центр-инвест» внедрил систему ESG-рейтингов для малого и среднего бизнеса. Рейтинг отражает степень приверженности компании принципам устойчивого развития и влияет на процентную ставку по кредиту — чем выше рейтинг, тем ниже ставка.

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