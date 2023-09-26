Банк «Центр-инвест» стал участником круглого стола «ESG для МСБ: помощь или помеха?»

Он отметил, что прошлый год стал испытанием для ESG-повестки в России, но опыт банка «Центр-инвест» показал, что предприятия малого сегмента быстрее внедряют принципы устойчивого бизнеса. Банк успешно помогает расширить учет рисков и горизонт принимаемых решений, работая в интересах нынешнего и будущих поколений.