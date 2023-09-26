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Депутат Госдумы заявила, что военнослужащим на Дону не оказывали медпомощь

Депутат Госдумы заявила, что военнослужащим на Дону не оказывали медпомощь

26 сентября 2023, 08:44
Фото: mil.ru
Депутат Госдумы заявила, что военнослужащим на Дону не оказывали медпомощь
В Роостовской области военнослужащим одной из войсковых частей не оказывали медицинскую помощь, сообщила в Telegram депутат Госдумы Мария Прусакова.

Она обратилась в Генпрокуратуру и заявила о недостаточном обеспечении продовольствием военнослужащих. По ее словам, командование также не предоставляло отпуска.

В полученном ответе от прокуратуры говорится, что в этой части служат мобилизованные. Депутат рассказала, что после обращения ситуацию стали исправлять.

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«В воинскую часть Ростовской области направлено дополнительное продовольствие и медикаменты. Так как по итогам проведенной проверки, инициированной депутатским запросом, до военнослужащих не доводились положенные нормы продовольствия», — уточнила Прусакова.

Ранее стало известно, что в Ростовской области могут в половину снизить стоимость ЖКУ для семей участников СВО.

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