Депутат Госдумы заявила, что военнослужащим на Дону не оказывали медпомощь

Posted Сегодня, 08:44
Published Сегодня, 08:44
Modified Сегодня, 08:46
Updated Сегодня, 08:46
Она обратилась в Генпрокуратуру и заявила о недостаточном обеспечении продовольствием военнослужащих. По ее словам, командование также не предоставляло отпуска.
В полученном ответе от прокуратуры говорится, что в этой части служат мобилизованные. Депутат рассказала, что после обращения ситуацию стали исправлять.
«В воинскую часть Ростовской области направлено дополнительное продовольствие и медикаменты. Так как по итогам проведенной проверки, инициированной депутатским запросом, до военнослужащих не доводились положенные нормы продовольствия», — уточнила Прусакова.
Ранее стало известно, что в Ростовской области могут в половину снизить стоимость ЖКУ для семей участников СВО.