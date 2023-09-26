Десять проектов молодых дончан стали победителями во всероссийском грантовом конкурсе

— Микрогранты — платформа для молодых талантов, которые стремятся воплотить свои идеи в жизнь и внести значительный вклад в развитие разных сфер нашего общества. Поздравляю победителей и желаю успешной реализации проектов и новых возможностей! — сказал Александр Никиточкин.