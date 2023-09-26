Десять проектов молодых дончан стали победителями во всероссийском грантовом конкурсе

Posted Сегодня, 15:15
Published Сегодня, 15:15
Modified Сегодня, 15:17
Updated Сегодня, 15:17
Всего от Ростовской области было подано более 200 заявок.
Итоги конкурса в сентябре, подвели эксперты «Росмолодежь.Гранты», после чего определили победителей среди которых десять проектов молодых дончан на общую сумму 911553 рубля. Поздравил победителей, Председатель комитета по молодежной политике Ростовской области Александр Никиточкин.
— Микрогранты — платформа для молодых талантов, которые стремятся воплотить свои идеи в жизнь и внести значительный вклад в развитие разных сфер нашего общества. Поздравляю победителей и желаю успешной реализации проектов и новых возможностей! — сказал Александр Никиточкин.
Победителями от Ростовской области стали:
1. Алексей Беляев — экологическая акция «Подари елке вторую жизнь»;
2. Елизавета Буракова — региональный этап Всероссийского конкурса «Студенческий лидер — 2024»;
3. Зоя Голикова — серия дебатов «Докажи»;
4. Оксана Грезина — проект для юных журналистов, публицистов и писателей «Первая строка»;
5. Андрей Кара — студенческая патриотическая акция «Аллея науки»;
6. Дарьяна Котяш — театральная мастерская «Все начинается с вешалки»;
7. Карен Улиханян — проект «Ухоженные зубы не уходят»;
8. Дмитрий Филиппенко — настольная игра для лидеров школьного ученического самоуправления «Говори, создавай, успевай»;
9. Кристина Шапошникова — социальный проект в сфере здоровьесбережения «Ориентир — здоровье!»;
10. Алина Калмыкова — форум представителей органов обучающихся и студенческого самоуправления StudCamp.