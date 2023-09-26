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Десять проектов молодых дончан стали победителями во всероссийском грантовом конкурсе

Десять проектов молодых дончан стали победителями во всероссийском грантовом конкурсе

26 сентября 2023, 15:15
Фото: donland.ru
Десять проектов молодых дончан стали победителями во всероссийском грантовом конкурсе
Прием заявок на участие во Всероссийском конкурсе молодежных проектов «Росмолодежь.Гранты: „Микрогранты“ проходил летом текущего года. Каждый из участников получал возможность выиграть грант до 100 тысяч рублей на реализацию собственного проекта.

Всего от Ростовской области было подано более 200 заявок.

Итоги конкурса в сентябре, подвели эксперты «Росмолодежь.Гранты», после чего определили победителей среди которых десять проектов молодых дончан на общую сумму 911553 рубля. Поздравил победителей, Председатель комитета по молодежной политике Ростовской области Александр Никиточкин.

— Микрогранты — платформа для молодых талантов, которые стремятся воплотить свои идеи в жизнь и внести значительный вклад в развитие разных сфер нашего общества. Поздравляю победителей и желаю успешной реализации проектов и новых возможностей! — сказал Александр Никиточкин.

Победителями от Ростовской области стали:

1. Алексей Беляев — экологическая акция «Подари елке вторую жизнь»;

2. Елизавета Буракова — региональный этап Всероссийского конкурса «Студенческий лидер — 2024»;

3. Зоя Голикова — серия дебатов «Докажи»;

4. Оксана Грезина — проект для юных журналистов, публицистов и писателей «Первая строка»;

5. Андрей Кара — студенческая патриотическая акция «Аллея науки»;

6. Дарьяна Котяш — театральная мастерская «Все начинается с вешалки»;

7. Карен Улиханян — проект «Ухоженные зубы не уходят»;

8. Дмитрий Филиппенко — настольная игра для лидеров школьного ученического самоуправления «Говори, создавай, успевай»;

9. Кристина Шапошникова — социальный проект в сфере здоровьесбережения «Ориентир — здоровье!»;

10. Алина Калмыкова — форум представителей органов обучающихся и студенческого самоуправления StudCamp.

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