Диалог длиной в 27 лет: как развивался форум «Нефть и газ Сахалина»

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Published Сегодня, 11:55
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Как зарождался форум и что изменилось в организации мероприятия за более чем 20 лет — в обзорном материале.
Первые шаги
История международного форума «Нефть и газ Сахалина» началась в 1995 году. Запущенные в 90-х годах шельфовые проекты требовали материальных и инженерных вложений: Сахалин нуждался в новых технологиях добычи, перевозки и хранения углеводородов. Именно тогда, в первую очередь благодаря усилиям губернатора Сахалинской области Игоря Фархутдинова, организовали платформу для обсуждения возможностей технологического сотрудничества в развитии нефтегазовой отрасли экономики островного региона — форум, ставший международной площадкой.
«Нефть и газ Сахалина» позиционировали не только как платформу для заключения соглашений об инвестициях. Форум стал поводом обсудить новые технологии в добыче углеводородов, перспективы дальнейшего развития отрасли с учетом передовых тенденций, ноу-хау в области научных исследований и технологических разработок. Сахалин постепенно стал не только энергетической столицей ДФО, но и глобальным полигоном для внедрения инноваций, запуска проектов геологоразведки и освоения месторождений нефти и газа, подготовки квалифицированных специалистов отрасли. Благодаря форуму «Нефть и газ Сахалина» область заключила первые договоры о строительстве морских платформ. В рамках соглашений о разделе продукции, заключенных с иностранными инвесторами, удалось дать толчок проектам «Сахалин-1» и «Сахалин-2»: на них опробовали массу уникальных технологий разведки, бурения, извлечения углеводородов с их дальнейшей транспортировкой и хранением.
В апреле 1996 года развитие нефтегазовой промышленности стало одним из главных направлений «Программы развития долговременных экономических связей Сахалинской области со странами Азиатско-Тихоокеанского региона» —перечня мер по привлечению иностранных инвестиций в экономику региона. За несколько лет на Сахалине резко выросло количество совместных предприятий, в запуске и развитии которых участвовал зарубежный бизнес: с 269 в 1996 году до 362 к 2000 году. Соглашения о сотрудничестве касались не только извлечения нефти и газа. К освоению шельфа, а вслед за ней и к добыче угля на Сахалине подключили технику мирового лидера по выпуску строительного, дорожного, горного оборудования и энергетических установок — корпорацию CATERPILLAR. Официальным представителем международного бренда на Дальнем Востоке стало ООО «Амур Машинери энд Сервис», которое начало поставлять около 300 видов спецтехники, адаптированной под суровый климат, не только на Сахалин, но и в другие регионы ДФО — Приморье, Хабаровский край, Амурскую и Магаданскую области.
Форум «Нефть и газ Сахалина» ежегодно объединял отечественных и зарубежных представителей отрасли, поставщиков оборудования и сервиса, деятелей науки, экспертов-теоретиков, а также гостей из правительства РФ и других стран. Постепенно мероприятие выросло в полноценную платформу для обмена опытом, налаживания партнерских связей и соглашений о внедрении инновационных разработок. Благодаря многопрофильному сотрудничеству, за время существования форума нефтегазовые проекты Сахалина достигли рекордов в разведке и добыче углеводородов.
Новое время — новые победы
XXI век привнес новый этап развития энергетической отрасли, и это не могло не отразиться на ежегодной повестке форума «Нефть и газ Сахалина». На площадке стали уделять значительное внимание экологии— бережливому производству, долговременному прогнозированию перспектив и последствий в недропользовании, развитию комплексных производств и предприятий полного цикла, а также многопрофильному сотрудничеству с региональными властями, помимо добычи нефти и газа. В Сахалинской области началась разработка месторождений проекта «Сахалин-3», который стал основной ресурсной базой месторождений ПАО «Газпром» на линии Сахалин — Хабаровск — Владивосток. Расширение сферы участия «Газпрома» в разработке углеводородных месторождений повлекло за собой более обширный перечень направлений сотрудничества корпорации с правительством Сахалинской области — теперь, помимо добычи природных ресурсов, стороны договаривались о развитии так называемого социального блока.
За два десятка лет «Газпром» стал одним из самых надежных партнеров Сахалина, обеспечивая процесс социальной газификации, строительство и оснащение учреждений спорта, образования, здравоохранения. Среди недавних соглашений — строительство новой школы на 1260 человек в Южно-Сахалинске, создание комплексной системы обращения с отходами мощностью на 214 тысяч тонн в год, возведение нового хирургического корпуса и пяти поликлиник, а также детской областной больницы. Помимо этого, одно из дочерних предприятий «Газпрома» участвует в реализации проекта кампуса «СахалинTech», строительство которого началось в августе 2023-го. И все же главным совместным проектом остается газификация островов.
«Все основные объекты будут построены до конца 2025 года. Нам предстоит очень много работы, но во взаимодействии с региональными властями весь объём будет выполнен. Сахалинская область будет первым регионом на Дальнем Востоке, который на 100 процентов газифицирован», — подчеркнул заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов.
2021 год стал рубежом новой ступени развития энергетического комплекса в островном регионе. Сахалинская область стала пилотным участником первого в России климатического эксперимента, внедряя технологии строгого учета выбросов углекислого газа и их нейтрализации. Кроме того, на Сахалине создали биржу для торговли углеродными единицами. На круглых столах и дискуссионных площадках форума «Нефть и газ Сахалина» эксперты обсуждали всесторонний переход на энергосберегающие производства, а затем оценивали первые результаты — от переоборудования транспорта на газомоторное топливо и модернизации систем ЖКХ до развития проектов альтернативной энергетики.
Отвечая вызовам времени
В 2022 году, после начала специальной военной операции на Украине и массовых антироссийских санкций, формат и темы основных дискуссий «Нефти и газа Сахалина» скорректировали, актуализировав вопросы действующей повестки. Гости форума обсуждали реорганизацию отрасли на фоне потолка цен на нефть, рассматривали предложения о создании циклов производства топлива в пределах Сахалинской области, искали решения для задач, связанных со сложностями зарубежного экспорта. В то же время на площадке продолжалось развитие партнерских связей: 2022 год принес островам десятки новых соглашений о сотрудничестве и реализации стратегических проектов. Так, на форуме «Нефть и газ Сахалина» удалось договориться с «Газпром гелий сервис» о строительстве транспортного хаба на территории Сахалина. С компанией «Хевал» правительство региона будет развивать солнечную энергетику — станция мощностью до 1 МВ появится на острове Парамушир. Помимо этого, в рамках форума открыли газораспределительную станцию в Корсакове и заложили первый камень в основание универсального спортивного зала в Южно-Сахалинске — его построит «Газпром».
В 2023 году форум «Нефть и газ Сахалина» состоится в 27-й раз. Уже во вторник, 26 сентября, участников ждет первый круглый стол с участием губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко. В рамках стартовой дискуссии запланирован диалог с поставщиками услуг, региональным правительством и операторами нефтегазовых проектов, а ключевым вопросом станет локализация нефтесервисных услуг на Сахалине.
27 сентября стартует основная программа форума. Ключевым ее мероприятием станет пленарная сессия «Дальний Восток: новые перспективы для нефтегазового и энергетического сектора». С докладами выступят губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, представители ПАО «Газпром» и правительства РФ, «Российского газового общества» и оператора проекта «Сахалин-2» — ООО «Сахалинская энергия». Участники форума обсудят перспективы развития глубокой переработки нефти и газа в Сахалинской области, направления глубинной переработки добываемых природных ресурсов и возможности для наращивания добавленной стоимости продукции — соответствующую задачу в рамках ВЭФ-2023 озвучивал президент России Владимир Путин, и этой теме посвящено большинство мероприятий «Нефти и газа Сахалина».
Ранее глава государства поддержал предложение Валерия Лимаренко о строительстве на Сахалине завода по производству топлива из нефти и газового конденсата, в том числе авиационного керосина. Появление такого объекта в перспективе заметно снизит зависимость островного региона от поставок бензина и ДТ с материка, не говоря уже о новых поступлениях в бюджет и открытии дополнительных рабочих мест. Разработкой проекта правительство Сахалинской области занимается вместе с ПАО «Газпром».
Еще одна актуальная тема — развитие на Сахалине нефтегазохимического кластера. Здесь островной регион готов сотрудничать с инвесторами, которые будут развивать производства по выпуску продукции, созданной с использованием метана. Один из таких проектов — завод по созданию гаприна, микробиологического кормового белка, востребованного в сельском хозяйстве Дальнего Востока и стран АТР. Губернатор Сахалинской области, выступая ранее на ВЭФ во Владивостоке, обозначил это направление деятельности как особо перспективное для профильных инвестиций.
Особого внимания в поле глубокой переработки нефти и газа заслуживает создание водородного кластера с полным циклом производства Н2 на территории островного региона. Правительство Сахалинской области уже работает над одним из проектов этой сферы вместе с АО «Русатом Оверсиз» — речь идет о создании плотного участка пассажирского ж/д сообщения и двух заправочных комплексов, которые будут собраны полностью на российском оборудовании и с использованием отечественных технологий. В целом же в водородный кластер Сахалина на первом этапе войдет не только проект железнодорожного транспорта: власти планируют создать испытательный водородный полигон для отработки новейших инжиниринговых решений и технологий.
Также темой первого дня форума станет расширение спектра логистических решений в энергетике Сахалина и Дальнего Востока. Необходимость развития транспортной инфраструктуры диктует переход к локализации нефтегазовых производств и сервисов в островном регионе. Поэтому в связке с дальнейшим расширением энергетической отрасли Сахалинская область реализует проект нового многофункционального морского порта на границе Поронайского и Макаровского районов — с нефтеналивным терминалом, терминалом отгрузки газового конденсата и мощностями по перевалке угля. Дополнительный терминал планируют построить и в Корсаковском морском торговом порту.
28 сентября на сессиях форума «Нефть и газ Сахалина» гости обсудят возможности локализации нефтесервисных предприятий в островном регионе. Это необходимо для обеспечения технологической независимости Сахалина от чужих инженерных решений и концентрации мощностей для обслуживания проектов добычи углеводородов в режиме полного цикла на одной территории. В частности, речь пойдет о нефтегазовом индустриальном парке, который уже стал площадкой для предприятий нефтегазового сервиса и перспективным направлением для работы с профильными инвесторами. Еще одной темой дня станет обеспечение кадрового потенциала и сотрудничество ведущих научных институтов с бизнесом для подготовки специалистов. Кроме того, в повестку форума уже по традиции включили обсуждение стратегии низкоуглеродного развития.
Завершающий день форума, 29 сентября, посвятят передовым техническим и технологическим решениям на нефтегазовых проектах Сахалина, повышению энергоэффективности производств, цифровым технологиям и кибербезопасности. В частности, участники форума обсудят опыт компании «Сахалин Турбина Сервис», которая планирует создать цеха по ремонту и обслуживанию газовых турбин, электродвигателей и генераторов. В 2023 году предприятие запустило дожимную компрессорную станцию на объединенном береговом технологическом комплексе компании «Сахалинская энергия» — проект реализован полностью без участия зарубежных партнеров, над ним работали более 3 тысяч специалистов.
В ТДЦ «Столица» в Южно-Сахалинске соберутся более 700 гостей из России и зарубежья. Уже известно, что «Нефть и газ Сахалина» примет делегации из Китая, Индии и Вьетнама: таким образом, несмотря на санкционное давление извне, Сахалин продолжит сотрудничать со странами АТР, заключая новые партнерские соглашения. Также в островной регион прибудут представители правительства РФ, руководители крупных бизнес- и общественных объединений, эксперты науки и энергетики. Одним из гостей форума станет президент Ассоциации «Глобальная энергия», журналист Сергей Брилев — для него этот визит в Сахалинскую область станет первым.
«Вот уж где, как не на Сахалине органично обсуждать повестку, связанную с дальнейшим промышленным развитием и использованием углеводородов, несмотря на то что вроде бы углеродная нейтральность должна означать другое. Но она не должна означать другое, можно одно соединить с другим», — подчеркнул Сергей Брилев.
О программе трех основных дней форума подробнее рассказал заместитель министра энергетики Сахалинской области Сергей Мезенин. Он отметил: тематика площадки разделена на актуальные основные блоки, и каждый гость сможет найти что-то интересное для себя.
«Первый день, 27 сентября посвящаем перспективам нефтегазового энергетического сектора. Будет присутствовать губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, состоится подписание ряда соглашений. В круглых столах будут участвовать федеральные спикеры. Второй день мы отдали под кадровый вопрос и экологические направления, так называемую углеродную нейтральность. В том числе обсудим развитие альтернативной энергетики и „зеленого“ транспорта. Третий день у нас технический — открытие выставки для всех желающих. Можно будет ознакомиться с экспозицией предприятий добывающей транспортировки и переработки углеводородов. Также перед торгово-деловым центром „Столица“ будет выставлен электрический транспорт, представляем электрокар „Москвич“ — его сможет приобрести любой желающий», — поделился Сергей Мезенин.
Форум «Нефть и газ Сахалина» пройдет в Южно-Сахалинске уже в 27-й раз. И, судя по масштабной повестке, которая в 2023 году объединила рекордное количество тем, связанных с энергетической отраслью, по итогам мероприятия островной регион отметится массой новых соглашений о сотрудничестве с ведущими предприятиями России и АТР.