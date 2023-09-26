Дни культуры Ростовской области завершились в Республике Беларусь

— В течение всех дней полные залы зрителей и слушателей встречали донских артистов, представивших свои лучшие программы и постановки. Выставка музеев, ремесел и промыслов Дона пользовалась большой популярностью. В день закрытия ее посетили туристы из Китая. Подписаны 11 соглашений о сотрудничестве между государственными учреждениями культуры Ростовской области и Республики Беларусь, которые будут способствовать развитию всестороннего сотрудничества, в том числе культурных связей, — добавил Игорь Гуськов.