Дни культуры Ростовской области завершились в Республике Беларусь

Posted Сегодня, 14:55
Published Сегодня, 14:55
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Updated Сегодня, 14:57
На ведущих концертных и выставочных площадках этих городов, прошли лучшие спектакли, концертные программы творческих коллективов, а также выставка областных музеев и промыслов и ремесел Дона.
Торжественное закрытие масштабного события проходило в Большом концертном зале Белорусской государственной филармонии — памятнике архитектуры республиканского значения и центральной концертной филармонической площадке Республики.
Как отметил первый заместитель Губернатора Ростовской области Игорь Гуськов, такие мероприятия закладывают прочный фундамент для дальнейшего развития двусторонних связей между странами.
— Участие в подобных мероприятиях всегда способствует реализации совместных культурных планов, обмену опытом, укреплению и развитию дружбы и сотрудничества, — подчеркнул Игорь Гуськов.
В церемонии закрытия Дней культуры Ростовской области в республике Беларусь также принимали участие: Первый заместитель Министра культуры Республики Беларусь Валерий Громада и министр культуры Ростовской области Анна Дмитриева.
Подводя итог мероприятия, министр культуры донского региона выразила благодарность Президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко, министерству и министру культуры Анатолию Маркевичу, Председателю Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь Валентину Татарицкому, Посольству Российской Федерации в Республике Беларусь в лице Бориса Грызлова, руководителям учреждений культуры Республики Беларусь за поддержанную инициативу и возможность приобщить жителей и гостей республики к Донским культурным ценностям, а также познакомить их с наследием наших великих предков.
В рамках закрытия Дней культуры, на сцене Белорусского государственного академического музыкального театра, ростовский театр драмы им. М. Горького представил премьеру этого сезона «Заходите, раз пришли» Василия Шукшина.
Также зрители ознакомились с программой Ростовского академического симфонического оркестра под управлением Антона Шабурова. Концертную программу представил один из лучших дирижеров России. В нее вошли: десятая симфония Дмитрия Шостаковича, лирическая праздничная поэма Сергея Прокофьева, а также концерт для баяна с оркестром Анатолия Кусякова. Солировал — заслуженный артист России Юрий Шишкин.
— В течение всех дней полные залы зрителей и слушателей встречали донских артистов, представивших свои лучшие программы и постановки. Выставка музеев, ремесел и промыслов Дона пользовалась большой популярностью. В день закрытия ее посетили туристы из Китая. Подписаны 11 соглашений о сотрудничестве между государственными учреждениями культуры Ростовской области и Республики Беларусь, которые будут способствовать развитию всестороннего сотрудничества, в том числе культурных связей, — добавил Игорь Гуськов.
Высокую оценку донской культурной миссии в Беларуси, на сегодняшней встрече с губернатором Ростовской области Василием Голубевым, дал и Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.
По его словам, Республика Беларусь готовилась к этим дням с большими эмоциями и ожиданиями. В итоге ростовчане показали для многих партнёров из других субъектов РФ уровень и пример массового, теплого, профессионального представления культурного потенциала региона.
— Все это очень значимо, и в какой-то степени это следование традициям «Славянского базара» в Витебске, который ежегодно приветствует Владимир Владимирович Путин и неизменно открывает Александр Григорьевич Лукашенко, — сказал Дмитрий Мезенцев.