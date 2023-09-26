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Published Сегодня, 15:55

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Updated Сегодня, 15:57

В Ростове на Московской ограничат движение машин и автобусов

Движение транспорта ограничат в Ростове на Московской из-за ремонта теплосетей

26 сентября 2023, 15:55
Фото: 1MI
В Ростове на Московской ограничат движение машин и автобусов
В Ростове на Московской ограничат движение машин и автобусов, сообщили в администрации города.

В центре Ростова из-за работ по реконструкции теплосетей на улице Московской ограничат движение как машин, так и автобусов. Проехать не получится на участке от Братского до Островского.

Ограничение вступило в силу этим вечером. Автобусы смогут проезжать по проблему участку только в сторону Западного и в определенные часы — с 06.00 до 11.00 и с 16.00 до 20.30. Работа же троллейбусов № 8, 10, 12 временно приостановлена.

В центре Ростова ограничат движение машин до декабря из-за работ на тепломагистралях
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Объезжать закрытый участок водители будут по улице Станиславского.

Когда закончится ремонт теплотрассы на Московской, власти не уточнили.

Ранее до 20 декабря ограничили движение машин в переулке Халтуринском в Ростове.

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