Движение транспорта ограничат в Ростове на Московской из-за ремонта теплосетей

Posted Сегодня, 15:55
Published Сегодня, 15:55
Modified Сегодня, 15:57
Updated Сегодня, 15:57
В центре Ростова из-за работ по реконструкции теплосетей на улице Московской ограничат движение как машин, так и автобусов. Проехать не получится на участке от Братского до Островского.
Ограничение вступило в силу этим вечером. Автобусы смогут проезжать по проблему участку только в сторону Западного и в определенные часы — с 06.00 до 11.00 и с 16.00 до 20.30. Работа же троллейбусов № 8, 10, 12 временно приостановлена.
Объезжать закрытый участок водители будут по улице Станиславского.
Когда закончится ремонт теплотрассы на Московской, власти не уточнили.
Ранее до 20 декабря ограничили движение машин в переулке Халтуринском в Ростове.