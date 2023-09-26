Движение транспорта ограничат в Ростове на Московской из-за ремонта теплосетей

Ограничение вступило в силу этим вечером. Автобусы смогут проезжать по проблему участку только в сторону Западного и в определенные часы — с 06.00 до 11.00 и с 16.00 до 20.30. Работа же троллейбусов № 8, 10, 12 временно приостановлена.