«Единая Россия» в феврале проведет зимний спортивный марафон «Сила России»

Posted Сегодня, 13:45
Published Сегодня, 13:45
Modified Сегодня, 13:47
Updated Сегодня, 13:47
Летний этап марафона, проходивший с июня по август, включил в себя более 6 тысяч открытых тренировок с известными спортсменами. Эти мероприятия проводились на 3,5 тысячи площадок при участии более тысячи НКО.
Председатель центрального совета сторонников «Единой России» и зампред Комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко рассказала, что была проведена Неделя инклюзивного спорта совместно с Всероссийским обществом инвалидов, Всероссийским обществом глухих и Всероссийским обществом слепых, в которой приняли участие более 8 тысяч человек и в рамках которой прошло 600 тренировок. Особое внимание уделялось работе в военных городках, с семьями участников СВО. Завершающее мероприятие, посвященное Дню физкультурника, собрало более 9 тысяч участников.
По ее словам, Московская и Свердловская области, а также Санкт-Петербург были лидерами по количеству площадок и масштабу проведенных тренировок.
Заметим, что в рамках мероприятий участники имели возможность пообщаться с известными спортсменами, получить автографы и ценные советы. Такие известные атлеты, как двукратный олимпийский чемпион Виктор Маркин, трёхкратный сурдочемпион мира, дважды призёр Сурдлимпиады Данил Иванов и многие другие, проводили тренировки. Об этом рассказал Александр Карелин, многократный олимпийский чемпион.
Кроме того, мероприятия проводились и в новых регионах. В результате 40 детей из Шахтёрска получили возможность отправиться на тренировки в Московскую область.
Депутат Московской областной думы и олимпийский чемпион Александр Легков подчеркнул, что работа с детьми будет продолжена, и в Шахтёрске будут проведены мастер-классы по биатлону и хоккею, сообщается на сайте партии ER.RU.
В рамках федерального марафона в Донском регионе на 115 спортплощадках организовали около 500 мероприятий по различным видам спорта. Проходили занятия в спортивных секциях, открытые мастер-классы, массовые зарядки, сдача норм ГТО.
Инициативу поддержали вузы и общественные организации региона — Российский детский фонд, региональные отделения ДОСААФ, Всероссийское общество слепых, Всероссийское общество глухих.
В Новошахтинске на стадионе «Западный» в рамках марафона проводил разминки чемпион России по вольной борьбе среди мастеров ковра, мастер спорта Георгий Убирия. В Таганроге мастер-класс по народным спортивным играм организовал Алексей Карякин — преподаватель кафедры физкультуры Таганрогского института имени А. П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ), мастер спорта, победитель первенства России высшей лиги по гандболу.
Организации, объединяющие людей с нарушением слуха и зрения, организовали турниры по шахматам с участием более 200 человек.
«Марафон стал заметным событием. Считаю, что удалось добиться главного — привлечь к занятиям спортом семьи. Потому что именно в семье закладываются ориентиры здорового образа жизни, неотъемлемой частью которого и является спорт», — подчеркнул председатель Ростовского регионального совета сторонников «Единой России» Игорь Колесников.