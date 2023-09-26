«Единая Россия» в феврале проведет зимний спортивный марафон «Сила России»

Председатель центрального совета сторонников «Единой России» и зампред Комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко рассказала, что была проведена Неделя инклюзивного спорта совместно с Всероссийским обществом инвалидов, Всероссийским обществом глухих и Всероссийским обществом слепых, в которой приняли участие более 8 тысяч человек и в рамках которой прошло 600 тренировок. Особое внимание уделялось работе в военных городках, с семьями участников СВО. Завершающее мероприятие, посвященное Дню физкультурника, собрало более 9 тысяч участников.