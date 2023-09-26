Экс-борца с коррупцией осудили в Новочеркасске по делу о взятке

Posted Сегодня, 17:56
Published Сегодня, 17:56
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Updated Сегодня, 17:58
Ростовский областной суд оставил без изменения приговор Новочеркасского городского суда по делу экс-замначальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции полиции Новочеркасска Андрея Пасенко. Рассмотрев апелляцию прокуратуры, суд все же согласился, что обвиняемый должен отбыть двухлетнее наказание условно. Также в течение трех лет ему запрещено занимать определенные должности в правоохранительных органах.
«Ъ» отмечает, что Пасенко изначально обвиняли по более тяжкой статье о получении взятки, однако затем ее заменили на превышение должностных полномочий.
Преступление Пасенко совершил два года назад. Исполняя обязанности, он проводил проверку в отношении подрядчика благоустройства сквера в хуторе Керчик-Савров Октябрьского района Ростовской области ООО «Асгард». Пасенко потребовал от директора фирмы 30 тысяч рублей за бездействие в случае выявления нарушений при исполнении контракта. Руководитель «Асгарда» согласился дать взятку, но сообщил об этом в ФСБ. При получении денег Пасенко был задержан.