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Экс-замначальника отдела полиции Новочеркасска получил условный срок за получение взятки

Экс-борца с коррупцией осудили в Новочеркасске по делу о взятке

26 сентября 2023, 17:56
Фото: 1MI
Экс-замначальника отдела полиции Новочеркасска получил условный срок за получение взятки
Экс-замначальника отдела полиции Новочеркасска получил условный срок за превышение полномочий, приговор утвердил Ростовский областной суд.

Ростовский областной суд оставил без изменения приговор Новочеркасского городского суда по делу экс-замначальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции полиции Новочеркасска Андрея Пасенко. Рассмотрев апелляцию прокуратуры, суд все же согласился, что обвиняемый должен отбыть двухлетнее наказание условно. Также в течение трех лет ему запрещено занимать определенные должности в правоохранительных органах.

Экс-борца с коррупцией в Новочеркасске осудили за взятку от подрядчика
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«Ъ» отмечает, что Пасенко изначально обвиняли по более тяжкой статье о получении взятки, однако затем ее заменили на превышение должностных полномочий.

Преступление Пасенко совершил два года назад. Исполняя обязанности, он проводил проверку в отношении подрядчика благоустройства сквера в хуторе Керчик-Савров Октябрьского района Ростовской области ООО «Асгард». Пасенко потребовал от директора фирмы 30 тысяч рублей за бездействие в случае выявления нарушений при исполнении контракта. Руководитель «Асгарда» согласился дать взятку, но сообщил об этом в ФСБ. При получении денег Пасенко был задержан.

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#Общество#Новости#Алина Заярная#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Новочеркасск#Коррупция в Ростовской области#Уголовное дело
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