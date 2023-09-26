Экс-борца с коррупцией осудили в Новочеркасске по делу о взятке

Преступление Пасенко совершил два года назад. Исполняя обязанности, он проводил проверку в отношении подрядчика благоустройства сквера в хуторе Керчик-Савров Октябрьского района Ростовской области ООО «Асгард». Пасенко потребовал от директора фирмы 30 тысяч рублей за бездействие в случае выявления нарушений при исполнении контракта. Руководитель «Асгарда» согласился дать взятку, но сообщил об этом в ФСБ. При получении денег Пасенко был задержан.