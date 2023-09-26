Эксперты: Мировые цены на пшеницу заметно вырастут

Эксперты отметили, что биржевой рынок снижался, несмотря на увеличение спроса со стороны импортеров. Если в этом сезоне основные страны — импортеры зерна приобрели на 2,2 миллиона тонн пшеницы меньше, чем в предыдущем сезоне, то в будущем они должны будут восполнить неприобретенные объемы по более высоким ценам.