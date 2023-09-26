Эксперты: Мировые цены на пшеницу заметно вырастут

Posted Сегодня, 09:32
Published Сегодня, 09:32
Modified Сегодня, 09:32
Updated Сегодня, 09:32
Представители центра отметили, что рекордные темпы экспорта и сокращение излишков зерна приведут к росту цен не только на мировом, но и на внутреннем рынке, передает newizv.ru.
«Ожидаем, что рост внутренних цен и закупочных цен в портах составит 1 500—2 000 рублей за тонну», — сообщили эксперты.
По прогнозам аналитиков, экспортный потенциал пшеницы у основных стран — конкурентов России в этом сезоне снизится на 21 миллион тонн и составит 121,5 миллиона тонн. Это самый низкий объем за последние пять сезонов. При этом прогноз экспорта российской пшеницы в сентябре 2023 года повышен до 5,55—5,6 миллиона тонн. Предыдущий рекорд сентября составил 5,24 миллиона тонн.
Эксперты отметили, что биржевой рынок снижался, несмотря на увеличение спроса со стороны импортеров. Если в этом сезоне основные страны — импортеры зерна приобрели на 2,2 миллиона тонн пшеницы меньше, чем в предыдущем сезоне, то в будущем они должны будут восполнить неприобретенные объемы по более высоким ценам.
В центре также подчеркивают, что тенденция на мировом рынке изменится уже в ближайшее время, что неизбежно приведет к росту котировок на пшеницу.