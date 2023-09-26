Энергетики рассказали, что такое «умные» счетчики в Ростовской области

После установки прибора его необходимо подключить к специальной системе для учета электроэнергии. Клиента уведомят о начале работы устройства в квитанции за потребленный ресурс. В то же время, человек всегда имеет возможность самостоятельно снять показания и рассчитать сумму к оплате.