Энергетики рассказали, что такое «умные» счетчики в Ростовской области

Posted Сегодня, 09:45
Published Сегодня, 09:45
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Современные счетчики, которые называют «умными», представляют собой новое поколение в учете электроэнергии. Их конструкция основана на передовых технологиях, которые позволяют фиксировать и передавать показания в режиме реального времени.
После установки прибора его необходимо подключить к специальной системе для учета электроэнергии. Клиента уведомят о начале работы устройства в квитанции за потребленный ресурс. В то же время, человек всегда имеет возможность самостоятельно снять показания и рассчитать сумму к оплате.
«Умные» счетчики устанавливают абонентам в случае выхода из строя предыдущего прибора учета или истечения его срока эксплуатации.
Общая схема работы следующая: прибор фиксирует объем потребленной электроэнергии, накапливает данные по расходу и передает эту информацию в систему учета.
Они должны уметь следующее:
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