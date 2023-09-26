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Published Сегодня, 09:45

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Updated Сегодня, 09:47

Энергетики рассказали, что такое «умные» счетчики в Ростовской области

Энергетики рассказали, что такое «умные» счетчики в Ростовской области

26 сентября 2023, 09:45
Фото: 1MI
Энергетики рассказали, что такое «умные» счетчики в Ростовской области
Жителям Ростовской области рассказали, что такое интеллектуальные приборы учета и чем они полезны, сообщает «ТНС энерго Ростов-на-Дону»

Что такое умный счетчик

Современные счетчики, которые называют «умными», представляют собой новое поколение в учете электроэнергии. Их конструкция основана на передовых технологиях, которые позволяют фиксировать и передавать показания в режиме реального времени.

После установки прибора его необходимо подключить к специальной системе для учета электроэнергии. Клиента уведомят о начале работы устройства в квитанции за потребленный ресурс. В то же время, человек всегда имеет возможность самостоятельно снять показания и рассчитать сумму к оплате.

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«Умные» счетчики устанавливают абонентам в случае выхода из строя предыдущего прибора учета или истечения его срока эксплуатации.

Как работает умный счетчик

Общая схема работы следующая: прибор фиксирует объем потребленной электроэнергии, накапливает данные по расходу и передает эту информацию в систему учета.

Они должны уметь следующее:

  • Предоставлять актуальные данные о потреблении ресурсов;
  • Самостоятельно передавать показания;
  • Фиксировать попытки людей повлиять на показания.

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