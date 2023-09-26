Главой администрации Красного Сулина стал преподаватель музыки

Posted Сегодня, 11:07
Published Сегодня, 11:07
Modified Сегодня, 11:09
Updated Сегодня, 11:09
Это решение приняли на заседании собрания депутатов городского поселения. За Москаленко отдали большинство голосов.
«Срок заключения трудового контакта с ним составляет 5 лет. Москаленко родился в 1981 году, он является жителем Красного Сулина», — уточнили в администрации.
По информации местных СМИ, новый руководитель является преподавателем игры на гитаре в детской школе искусств.
Ранее Дума уволила главу администрации Каменска-Шахтинского Шевченко. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.