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Published Сегодня, 11:07

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Updated Сегодня, 11:09

Главой администрации Красного Сулина стал преподаватель музыки

Главой администрации Красного Сулина стал преподаватель музыки

26 сентября 2023, 11:07
Фото: GennadyL/cc0/wikimedia.org
Главой администрации Красного Сулина стал преподаватель музыки
В Ростовской области главой администрации Красносулинского городского поселения назначили Алексея Москаленко, сообщили в районной администрации.

Это решение приняли на заседании собрания депутатов городского поселения. За Москаленко отдали большинство голосов.

«Срок заключения трудового контакта с ним составляет 5 лет. Москаленко родился в 1981 году, он является жителем Красного Сулина», — уточнили в администрации.

Дума уволила главу администрации Каменска-Шахтинского Шевченко
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Это решение приняли на заседани собрания депутатов городского поселения. За Москаленко отдали большинство голосов.Это решение приняли на заседани собрания депутатов городского поселения. За Москаленко отдали большинство голосов.
Это решение приняли на заседани собрания депутатов городского поселения. За Москаленко отдали большинство голосов.
Фото: Администрация Красносулинского района

По информации местных СМИ, новый руководитель является преподавателем игры на гитаре в детской школе искусств.

Ранее Дума уволила главу администрации Каменска-Шахтинского Шевченко. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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