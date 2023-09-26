Губернатор МО Воробьев рассказал о переходе детсадов региона на стандарт «Предшкола»

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Андрей Воробьев подчеркнул, что данный переход направлен на комфортный и бесшовный переход от дошкольного обучения к школьной скамье, пишет mosregtoday.ru.
По его словам, этот стандарт в области стали вводить в практику два года назад. Наиболее активное участие в пилотировании проекта приняли городские округа Богородский, Балашиха, Ленинский, Люберцы и Электросталь. Дальше в планах — повышение квалификации воспитателей дошкольных учреждений.
В текущем году открывается 48 бюджетных и внебюджетных детсадов, добавил Андрей Воробьев.
«Но важно не только строить школы и сады, но и обеспечивать там трансформации, применять лучшие практики для подготовки наших малышей от 3 до 7 лет к предстоящему обучению. Часто образовательные комплексы представляют собой единый организм, который может позволить уже с 3 лет ребенка готовить к 1-му классу и показывать, как следствие, высокую успеваемость, снижать риски, связанные с психологией, это тоже для многих ребят является барьером в школьной жизни», — заявил губернатор.
Также Андрей Воробьев рассказал, что в этом году для воспитанников открыли двери 32 новых детских сада на 8,3 тыс. мест. А к концу года новые детсады появятся в Одинцовском г. о., Люберцах, Ленинском, в Красногорске, Котельниках, Балашихе, Долгопрудном, Подольске, Пушкинском, Химках, Мытищах и Серпухове.
Губернатор МО акцентировал особое внимание, что области удалось снизить количество детей в очередях. Разработанная тепловая карта показывает очередность и загрузку детсадов. В регионе продолжается осуществление программы «Палисадики”- ребенок может быть туда зачислен, пока ждет место в детсаду. В области также открыто 2,2 тыс. дошкольных групп на базе школ.
Как отмечается, в 2023 году в регионе были отремонтированы 17 детских садов, а к концу года будут закончены строительные работы еще в 12 садах. В 2024 году власти намерены привести в порядок 20 дошкольных учреждений.