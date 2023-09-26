Информация о подготовке Ростовской области к эвакуации оказалась фейком

Posted Сегодня, 08:06
Published Сегодня, 08:06
Modified Сегодня, 08:08
Updated Сегодня, 08:08
В Интернете начали распространять фейки о том, что губернатор сообщил о якобы подготовке к эвакуации. Авторы заверяли, что в магазинах стали со скидкой продавать материалы для консервации домов.
Канал со ссылкой на источники в правительстве региона сообщил, что никакой эвакуации не планируется. Вместе с этим на сайтах и в соцсетях властей не появлялось никакой информации о возможных эвакуационных мероприятиях.
«Новость опубликована на ресурсе с указанием города Славянск-на-Кубани, очевидно не имеющего отношение к местным СМИ», — говорится в публикации.
Ранее военком Ростовской области Егоров опроверг слухи о мобилизации 200 тысяч россиян.