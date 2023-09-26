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Информация о подготовке Ростовской области к эвакуации оказалась фейком

Информация о подготовке Ростовской области к эвакуации оказалась фейком

26 сентября 2023, 08:06
Фото: 1MI
Информация о подготовке Ростовской области к эвакуации оказалась фейком
В Ростовской области является недостоверной информация о начале подготовки жителей к эвакуации, сообщает Telegram-канал «Война с фейками. Ростов».

В Интернете начали распространять фейки о том, что губернатор сообщил о якобы подготовке к эвакуации. Авторы заверяли, что в магазинах стали со скидкой продавать материалы для консервации домов.

Канал со ссылкой на источники в правительстве региона сообщил, что никакой эвакуации не планируется. Вместе с этим на сайтах и в соцсетях властей не появлялось никакой информации о возможных эвакуационных мероприятиях.

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«Новость опубликована на ресурсе с указанием города Славянск-на-Кубани, очевидно не имеющего отношение к местным СМИ», — говорится в публикации.

Ранее военком Ростовской области Егоров опроверг слухи о мобилизации 200 тысяч россиян.

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