Из мяса неизвестного происхождения делали шаурму 28 торговцев Ростовской области

В ходе проверки выяснилось, что 28 индивидуальных предпринимателей не смогли предоставить документы о происхождении мяса, используемого ими в шаурме. «[Это] может привести к угрозе жизни или причинению вреда здоровью человека», — заявили в Россельхознадзоре.