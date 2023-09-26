Из мяса неизвестного происхождения делали шаурму 28 торговцев Ростовской области

Posted Сегодня, 16:41
Published Сегодня, 16:41
Modified Сегодня, 16:43
Updated Сегодня, 16:43
Россельхознадзор в Ростовской области решил проверить безопасность шаурмы в регионе. Инспекцию организовали после массовых случаев отравления блюдом в других регионах России.
Производителям шаурмы напомнили о важности ветеринарной проверки мяса, используемого в готовке, а также соблюдения условий перевозки и хранения продукта.
В ходе проверки выяснилось, что 28 индивидуальных предпринимателей не смогли предоставить документы о происхождении мяса, используемого ими в шаурме. «[Это] может привести к угрозе жизни или причинению вреда здоровью человека», — заявили в Россельхознадзоре.
Сейчас производителям выписаны предостережения, также теперь их деятельность проверит Роспотребнадзор.
Ранее в Ростове на Западном приготовили 15-метровую шаурму.