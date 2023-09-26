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28 производителей шаурмы в Ростовской области не смогли рассказать, из какого мяса ее делают

Из мяса неизвестного происхождения делали шаурму 28 торговцев Ростовской области

26 сентября 2023, 16:41
Фото: 1MI
28 производителей шаурмы в Ростовской области не смогли рассказать, из какого мяса ее делают
Почти 30 производителей шаурмы в Ростовской области не смогли рассказать, из какого мяса ее делают, заявили в Россельхознадзоре.

Россельхознадзор в Ростовской области решил проверить безопасность шаурмы в регионе. Инспекцию организовали после массовых случаев отравления блюдом в других регионах России.

Производителям шаурмы напомнили о важности ветеринарной проверки мяса, используемого в готовке, а также соблюдения условий перевозки и хранения продукта.

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В ходе проверки выяснилось, что 28 индивидуальных предпринимателей не смогли предоставить документы о происхождении мяса, используемого ими в шаурме. «[Это] может привести к угрозе жизни или причинению вреда здоровью человека», — заявили в Россельхознадзоре.

Сейчас производителям выписаны предостережения, также теперь их деятельность проверит Роспотребнадзор.

Ранее в Ростове на Западном приготовили 15-метровую шаурму.

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