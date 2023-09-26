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С 28 сентября поменяется расписание электричек "Ростов - Таганрог"

Из-за ремонта путей поменяется расписание электричек «Ростов — Таганрог»

26 сентября 2023, 18:22
Фото: 1MI
С 28 сентября поменяется расписание электричек "Ростов - Таганрог"
С 28 сентября поменяется расписание электричек «Ростов — Таганрог», сообщили в СКЖД.

Из-за ремонта путей поменяется расписание пригородных поездов из Таганрога в Ростов. Так, состав №6507 с 28 по 30 сентября будет отходить из приморского города в 08.13, а приезжать в Ростов на 12 минут позже обычного — в 09.41.

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29 и 30 сентября поезд №6520 отправится в Таганрог из Ростова на 14 минут позже — 08.10. На конечную он прибудет в 09.41. Изменится и расписание поезда №6077. Из Таганрога он отправится на 15 минут раньше — в 09.13, а прибудет в Ростов по графику — в 11.14.

Напомним, сразу несколько пригородных поездов из Ростова отменят с 27 сентября.

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