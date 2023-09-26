Из-за ремонта путей поменяется расписание электричек «Ростов — Таганрог»

Posted Сегодня, 18:22
Published Сегодня, 18:22
Modified Сегодня, 18:24
Updated Сегодня, 18:24
Из-за ремонта путей поменяется расписание пригородных поездов из Таганрога в Ростов. Так, состав №6507 с 28 по 30 сентября будет отходить из приморского города в 08.13, а приезжать в Ростов на 12 минут позже обычного — в 09.41.
29 и 30 сентября поезд №6520 отправится в Таганрог из Ростова на 14 минут позже — 08.10. На конечную он прибудет в 09.41. Изменится и расписание поезда №6077. Из Таганрога он отправится на 15 минут раньше — в 09.13, а прибудет в Ростов по графику — в 11.14.
Напомним, сразу несколько пригородных поездов из Ростова отменят с 27 сентября.