Как изменится призыв в армию в 2023 году в Ростовской области

Posted Сегодня, 15:22
Published Сегодня, 15:22
Modified Сегодня, 15:24
Updated Сегодня, 15:24
Срок службы срочников составляет 12 месяцев, и нет планов увеличивать его до двух лет. В течение первых шести месяцев призывники осваивают свою специальность в рамках военной подготовки, а затем в течение следующих шести месяцев отрабатывают и улучшают навыки на практике.
При отсутствии нарушений дисциплины, срочники имеют право на отпуск продолжительностью до 10 дней по семейным обстоятельствам.
Призывная кампания пройдет с 1 октября по 31 декабря. Это традиционные сроки для осеннего призыва, исключением стал только прошлый год, когда его начало сдвинули на месяц вперед.
Дело в том, что тогда шел набор бойцов в рамках частичной мобилизации. Поэтому пришлось внести корректировки.
В этом году будет работать областная призывная комиссия и 62 призывные комиссии в муниципальных образованиях.
Власти отметили важность того, чтобы все призывники вовремя прошли основное и дополнительное медицинское обследование. За этим в регионе усилили контроль.
Стоит отметить, что осенний призыв не связан с проведением специальной военной операции.
Для тех, у кого есть вопросы о порядке призыва и прохождения военной службы, можно получить информацию по единому номеру 122.
В этом году правила осеннего призыва останутся прежними, но увеличат штрафы для тех, кто не явится в военкомат без уважительной причины.
Депутат Госдумы Андрей Картаполов рассказал ТАСС, что основным документом для явки в военкомат будет традиционная повестка в письменной форме. До полноценного запуска реестра воинского учета, электронные повестки могут присылать только в тестовом режиме и они будут дублировать повестки в письменной форме.
Издание пишет, что реестр воинского учета должен полноценно заработать не ранее 2025 года. И тогда уже можно будет менять правила призыва.
Картаполов рассказал, что есть регионы, где уже имеется необходимая инфраструктура и они готовы к запуску такого реестра. В то же время существуют субъекты, где в настоящее время запустить такую систему невозможно, так как они не готовы к этому.
По словам депутата, нельзя вести работу единого реестра только в части регионов. Однако, необходимо протестировать систему там, где это доступно. Поэтому в регионах, где уже есть нужная инфраструктура, могут приходить электронные повестки.
Важно отметить, что электронные повестки будут только дублировать традиционные до полного запуска реестра.
Картаполов рассказал, что отличие осеннего призыва в этом году от предыдущих заключается в увеличении размера штрафа за неявку по повестке в военкомат без уважительной причины.
В настоящее время максимальный размер штрафа составляет 3 тысячи рублей, но с 1 октября 2023 года он будет увеличен до 30 тысяч.
Если человек отказывается подписывать документ, то это не является проблемой для военкомата. В таком случае ответственные за воинский учет просто фиксируют факт отказа, а повестка считается врученной.
Если повестку отправили по почте, то она считается врученной, если на уведомлении о почтовом отправлении есть отметка о доставке или передаче заказного письма призывнику.
По словам Картаполова, новый закон о возрасте для призыва в армию с 18 до 30 лет будет действовать с начала 2024 года. Также он отметил, что молодых людей, которым исполнится 27 лет до конца 2023 года, не коснутся эти изменения.
Ранее стало известно, будут ли продлевать срок службы в армии в Ростовской области.