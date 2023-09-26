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Posted Сегодня, 15:22

Published Сегодня, 15:22

Modified Сегодня, 15:24

Updated Сегодня, 15:24

Как изменится призыв в армию в 2023 году в Ростовской области

Как изменится призыв в армию в 2023 году в Ростовской области

26 сентября 2023, 15:22
Фото: 1MI
Как изменится призыв в армию в 2023 году в Ростовской области
В Ростовской области с 1 октября начнется осенний призыв в армию. Как будут набирать молодых людей и что изменится в этом году, в материале RostovGazeta.

Сколько служат срочники

Срок службы срочников составляет 12 месяцев, и нет планов увеличивать его до двух лет. В течение первых шести месяцев призывники осваивают свою специальность в рамках военной подготовки, а затем в течение следующих шести месяцев отрабатывают и улучшают навыки на практике.

При отсутствии нарушений дисциплины, срочники имеют право на отпуск продолжительностью до 10 дней по семейным обстоятельствам.

Какие сроки осеннего призыва в 2023 году

Призывная кампания пройдет с 1 октября по 31 декабря. Это традиционные сроки для осеннего призыва, исключением стал только прошлый год, когда его начало сдвинули на месяц вперед.

Дело в том, что тогда шел набор бойцов в рамках частичной мобилизации. Поэтому пришлось внести корректировки.

Какие сроки осеннего призыва в 2023 годуКакие сроки осеннего призыва в 2023 году
Какие сроки осеннего призыва в 2023 году
Фото: Midjourney

Как пройдет осенний призыв в Ростовской области

В этом году будет работать областная призывная комиссия и 62 призывные комиссии в муниципальных образованиях.

Власти отметили важность того, чтобы все призывники вовремя прошли основное и дополнительное медицинское обследование. За этим в регионе усилили контроль.

Стоит отметить, что осенний призыв не связан с проведением специальной военной операции.

Для тех, у кого есть вопросы о порядке призыва и прохождения военной службы, можно получить информацию по единому номеру 122.

Как пройдет осенний призыв в Ростовской областиКак пройдет осенний призыв в Ростовской области
Как пройдет осенний призыв в Ростовской области
Фото: Midjourney

Что изменится во время осеннего призыва

В этом году правила осеннего призыва останутся прежними, но увеличат штрафы для тех, кто не явится в военкомат без уважительной причины.

Депутат Госдумы Андрей Картаполов рассказал ТАСС, что основным документом для явки в военкомат будет традиционная повестка в письменной форме. До полноценного запуска реестра воинского учета, электронные повестки могут присылать только в тестовом режиме и они будут дублировать повестки в письменной форме.

Стало известно, как пройдет призыв в армию в Ростовской области
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Издание пишет, что реестр воинского учета должен полноценно заработать не ранее 2025 года. И тогда уже можно будет менять правила призыва.

Когда введут электронные повестки

Картаполов рассказал, что есть регионы, где уже имеется необходимая инфраструктура и они готовы к запуску такого реестра. В то же время существуют субъекты, где в настоящее время запустить такую систему невозможно, так как они не готовы к этому.

По словам депутата, нельзя вести работу единого реестра только в части регионов. Однако, необходимо протестировать систему там, где это доступно. Поэтому в регионах, где уже есть нужная инфраструктура, могут приходить электронные повестки.

Важно отметить, что электронные повестки будут только дублировать традиционные до полного запуска реестра.

Когда введут электронные повесткиКогда введут электронные повестки
Когда введут электронные повестки
Фото: Midjourney

Размер штрафа за неявку по повестке

Картаполов рассказал, что отличие осеннего призыва в этом году от предыдущих заключается в увеличении размера штрафа за неявку по повестке в военкомат без уважительной причины.

В настоящее время максимальный размер штрафа составляет 3 тысячи рублей, но с 1 октября 2023 года он будет увеличен до 30 тысяч.

Когда повестка считается врученной

Если человек отказывается подписывать документ, то это не является проблемой для военкомата. В таком случае ответственные за воинский учет просто фиксируют факт отказа, а повестка считается врученной.

Если повестку отправили по почте, то она считается врученной, если на уведомлении о почтовом отправлении есть отметка о доставке или передаче заказного письма призывнику.

Когда будут призывать до 30 лет

По словам Картаполова, новый закон о возрасте для призыва в армию с 18 до 30 лет будет действовать с начала 2024 года. Также он отметил, что молодых людей, которым исполнится 27 лет до конца 2023 года, не коснутся эти изменения.

Ранее стало известно, будут ли продлевать срок службы в армии в Ростовской области.

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