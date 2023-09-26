Каменский район Ростовской области отметил 100 лет со дня основания

— Вековой юбилей жители Каменского района отмечают в год 80-й годовщины освобождения региона от немецко-фашистских захватчиков, а также в год 270-летия легендарного атамана Матвея Платова. Развиваются предприятия и социальная сфера района, благоустраиваются населенные пункты. Но самое главное богатство района — это люди. Те, благодаря кому район живет и развивается, сохраняет традиции и привносит новое, — сказал Вадим Артемов.