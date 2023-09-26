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Updated Сегодня, 10:30

Каменский район Ростовской области отметил 100 лет со дня основания

Каменский район Ростовской области отметил 100 лет со дня основания

26 сентября 2023, 10:28
Фото: donland.ru
Накануне свой вековой юбилей отметил Каменский район Ростовской области.

Праздник проходил с казачьим размахом: здесь работали ярмарки мастеров, интерактивные площадки и выставки. Побывал на торжественном мероприятии и заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов.

Основное действо развернулось в центральном парке поселка Глубокого. Именно здесь свои экспозиции представили предприятия и учреждения района, а мастера декоративно-прикладного искусства делились своими творениями. Для детей и взрослых при содействии казаков Глубокинского юрта и конного клуба «Фарис», были организованы конные прогулки.

Фото: donland.ru

Интерактивные площадки и творческие работы воспитанников школ искусств, заставляли посетителей не только остановиться и погрузиться в историю донских казаков, но и сделать фото на память в организованных фотозонах.

Почетными гостями праздника стали заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов и Герой России, почетный гражданин Каменского района и Ростовской области Григорий Хоперсков. Они с интересом осматривали экспозиции, а после оставили свои пожелания Каменскому району на специальном баннере

По поручению губернатора Ростовской области Василия Голубева, Вадим Артемов вручил областные награды и поощрения за заслуги в трудовой деятельности и вклад в развитие Каменского района.

— Вековой юбилей жители Каменского района отмечают в год 80-й годовщины освобождения региона от немецко-фашистских захватчиков, а также в год 270-летия легендарного атамана Матвея Платова. Развиваются предприятия и социальная сфера района, благоустраиваются населенные пункты. Но самое главное богатство района — это люди. Те, благодаря кому район живет и развивается, сохраняет традиции и привносит новое, — сказал Вадим Артемов.

Фото: donland.ru

Помимо насыщенной культурной программы, всех посетителей мероприятия ожидала уха, приготовленная по казачьим рецептам, а после — концерт творческих коллективов Каменского района. Также в рамках мероприятия любой желающий мог написать письмо с теплыми словами поддержки военнослужащим, принимающим участие в специальной военной операции.

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