rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:32

Published Сегодня, 14:32

Modified Сегодня, 14:32

Updated Сегодня, 14:32

Кинолог объяснил, как ростовчанам уберечься от нападения собак на улице

Кинолог объяснил, как ростовчанам уберечься от нападения собак на улице

26 сентября 2023, 14:32
Фото: 1MI
Кинолог объяснил, как ростовчанам уберечься от нападения собак на улице
В социальных сетях жители Ростова все чаще стали жаловаться на собак, которые держат в страхе отдельные дворы, детские площадки и целые микрорайоны. Корреспондент RostovGazeta выяснил у ростовского кинолога Анастасии Левен, как правильно противостоять агрессивному животному

Многие собаки, на которых жалуются дончане, чипированны. Это значит, что когда-то специальные службы отловили животных, сделали им необходимые прививки и стерилизовали. Снова оказавшись вне приюта для временной передержки, псы часто сбиваются в стаи и начинают конкурировать с людьми за территорию и еду.

«Заразиться от этих собак бешенством вряд ли получится — они привиты. Но их агрессия может привести к очень печальным последствиям для здоровья. Чаще всего такие собаки обитают в промзонах, на пустырях, заброшках. Они привыкли, что их кормят работники и местные жители», — рассказывает кинолог Анастасия Левен.

Полиция проводит проверку по поводу зверского отравления собак в Ростове
Узнать подробнее
Анастасия Левен, добавляет, что лучший способ избежать столкновения с агрессивной собакой — не вторгаться на ее территорию и найти обходной путь. Анастасия Левен, добавляет, что лучший способ избежать столкновения с агрессивной собакой — не вторгаться на ее территорию и найти обходной путь.
Анастасия Левен, добавляет, что лучший способ избежать столкновения с агрессивной собакой — не вторгаться на ее территорию и найти обходной путь.
Фото: 1MI

Анастасия Левен, добавляет, что лучший способ избежать столкновения с агрессивной собакой — не вторгаться на ее территорию и найти обходной путь. Особенно это касается собак с щенками.

«Если вы видите щенков одних — их мать где-то рядом, и она не будет разбираться, проходите ли вы мимо или нет. Она будет их защищать. Также если видите, что у собаки висят соски и она проявляет агрессию, то тоже лучше к ней не подходить», — советует эксперт.

Собеседница RostovGazeta объяснила, что при столкновении с собакой нельзя смотреть ей в глаза. Животные воспринимают этот жест как ответное противостояние.

Собака в Ростовской области взяла в заложники пассажирский автобус
Узнать подробнее

«Собака в половине случаев откажется нападать, если соперник больше. Постарайтесь расставить руки и ноги, или сделать себе крылья летучей мыши из пальто. Если собаку это не отпугнуло — кидайте в нее, песок, камни и палки. На крайний случай обмотайте руку одеждой и бейте в самые уязвимые места: живот, нос», — говорит Анастасия Левен.

Жителям районов, где агрессивные собаки — постоянные соседи, она рекомендует носить с собой специальный ультразвуковой отпугиватель.

Ранее RostovGazeta писала о том, что в Ростовской области впервые дали срок убившему собаку садисту.

Читайте также:
Кинологи рассказали, почему в Краснодаре собаки часто нападают на людейВетеринар рассказала о продуктах, которые небезопасны для кошек и собакВ Новочеркасске не спешат возбуждать дело из-за жестокого убийства домашней собаки
#Общество#Эксклюзив#Анна Ивченко#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Происшествие#Безопасность#Ростов#Нападение собак
Подпишитесь
Жители в Ростовской области массово публикуют фото инверсионных следов в небе
Сегодня, 10:27
Слухи о сбитом беспилотнике опровергли в Ростовской области
Сегодня, 10:23
«Неизменная стабильность»: кто и как кормит учеников в школах Ростова и области
Сегодня, 06:21
Рост цен на такси прогнозируют в Ростовской области
Сегодня, 06:59
СМИ заявили о проверках силовиками создателей резерва обороны Ростовской области
Сегодня, 07:10
Депутат Госдумы заявила, что военнослужащим на Дону не оказывали медпомощь
Сегодня, 08:44