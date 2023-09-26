Кинолог объяснил, как ростовчанам уберечься от нападения собак на улице

«Если вы видите щенков одних — их мать где-то рядом, и она не будет разбираться, проходите ли вы мимо или нет. Она будет их защищать. Также если видите, что у собаки висят соски и она проявляет агрессию, то тоже лучше к ней не подходить», — советует эксперт.