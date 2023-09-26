Кинолог объяснил, как ростовчанам уберечься от нападения собак на улице

Posted Сегодня, 14:32
Published Сегодня, 14:32
Modified Сегодня, 14:32
Updated Сегодня, 14:32
Многие собаки, на которых жалуются дончане, чипированны. Это значит, что когда-то специальные службы отловили животных, сделали им необходимые прививки и стерилизовали. Снова оказавшись вне приюта для временной передержки, псы часто сбиваются в стаи и начинают конкурировать с людьми за территорию и еду.
«Заразиться от этих собак бешенством вряд ли получится — они привиты. Но их агрессия может привести к очень печальным последствиям для здоровья. Чаще всего такие собаки обитают в промзонах, на пустырях, заброшках. Они привыкли, что их кормят работники и местные жители», — рассказывает кинолог Анастасия Левен.
Анастасия Левен, добавляет, что лучший способ избежать столкновения с агрессивной собакой — не вторгаться на ее территорию и найти обходной путь. Особенно это касается собак с щенками.
«Если вы видите щенков одних — их мать где-то рядом, и она не будет разбираться, проходите ли вы мимо или нет. Она будет их защищать. Также если видите, что у собаки висят соски и она проявляет агрессию, то тоже лучше к ней не подходить», — советует эксперт.
Собеседница RostovGazeta объяснила, что при столкновении с собакой нельзя смотреть ей в глаза. Животные воспринимают этот жест как ответное противостояние.
«Собака в половине случаев откажется нападать, если соперник больше. Постарайтесь расставить руки и ноги, или сделать себе крылья летучей мыши из пальто. Если собаку это не отпугнуло — кидайте в нее, песок, камни и палки. На крайний случай обмотайте руку одеждой и бейте в самые уязвимые места: живот, нос», — говорит Анастасия Левен.
Жителям районов, где агрессивные собаки — постоянные соседи, она рекомендует носить с собой специальный ультразвуковой отпугиватель.
Ранее RostovGazeta писала о том, что в Ростовской области впервые дали срок убившему собаку садисту.