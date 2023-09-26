Почему в Ростове не называют улицы в честь известных врачей

Когда-то, в 2017 году, я написал книгу «Мои коллеги. Чтобы помнили». В этой книге я рассказал об известных донских докторах, уже ушедших из жизни. И почти в каждой главе продвигал мысль о том, что хорошо было бы так ли иначе увековечить добрую память о врачах. Почему я считаю, что это очень важно? Потому что уверен, что новое поколение молодых врачей должно опираться в своей работе на опыт предшественников, коллег, которые внесли значительный вклад в развитие донской медицины, науки, практического здравоохранения нашего края. Именно тогда будет возможна преемственность поколений. Но преемственность поколений невозможна без сохранения достойной памяти об ушедших докторах.