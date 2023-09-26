Почему в Ростове не называют улицы в честь известных врачей

Posted Сегодня, 16:37
Published Сегодня, 16:37
Modified Сегодня, 18:31
Updated Сегодня, 18:31
Я знаю, что мне возразят сразу: есть же проспект Чехова в нашем городе. Друзья, я прекрасно знаю, что Антон Павлович был прекрасным земским доктором. Но поверьте, не поэтому его имя появилось на карте Ростова. А потому, что он был великим писателем.
Есть у нас и улица Павлова. Более того, выдающийся ученый и лауреат Нобелевской премии Иван Петрович Павлов бывал в нашем городе и даже в Ростове сыграл свою свадьбу. Какое-то время жил в доме на улице Большой Садовой. Но Павлов был гениальным ученым, а не практикующим врачом.
Существует и улица Малюгиной. Но все же Татьяна Андреевна Малюгина врачом не была. Эта выдающаяся и героическая женщина в годы Великой Отечественной войны спасала раненых бойцов, возглавляла в Ростовском стрелковом полку народного ополчения санитарный взвод. Малюгина погибла, спасая наших солдат.
Есть еще улицы в честь выдающегося эмбриолога Ильи Ильича Мечникова, в честь легендарного хирурга Николая Ивановича Пирогова. И, конечно, у нас есть переулок в центральной части города, названный в память о враче и советском государственном деятеле Николае Семашко. Все так. Но… Все эти выдающиеся люди не были ростовчанами или жителями нашего Донского края.
Когда-то, в 2017 году, я написал книгу «Мои коллеги. Чтобы помнили». В этой книге я рассказал об известных донских докторах, уже ушедших из жизни. И почти в каждой главе продвигал мысль о том, что хорошо было бы так ли иначе увековечить добрую память о врачах. Почему я считаю, что это очень важно? Потому что уверен, что новое поколение молодых врачей должно опираться в своей работе на опыт предшественников, коллег, которые внесли значительный вклад в развитие донской медицины, науки, практического здравоохранения нашего края. Именно тогда будет возможна преемственность поколений. Но преемственность поколений невозможна без сохранения достойной памяти об ушедших докторах.
Через средства массовой информации я неоднократно обращался к городским властям с просьбами об установлении мемориальных табличек на тех домах, где жили доктора, в больницах, в которых они работали. Просил также, чтобы в честь некоторых известных ученых и профессоров были названы улицы в Ростове в новых микрорайонах, которые еще строятся.
Почему-то моя инициатива так и не была услышана. Вроде как все «за», но…
Но в частных беседах мне говорили, что заслуженных врачей много, ученых еще больше. И что, мол, в честь каждого устанавливать доску или улицу называть? Поэтому, исходя из этой логики, лучше вообще не называть. Пусть будут улицы с прекрасными названиями «2-я Кольцевая» и так далее, и тому подобное.
А вот до октябрьской революции 1917 года к докторам ростовцы, как тогда называли жителей нашего города, относились с большим пиететом.
Например, до революции в нашем городе была улица Ткачева − это нынешний Университетский переулок. Улица так была названа в честь известного ростовского доктора, общественного деятеля, гласного Думы и мецената Георгия Ивановича Ткачева. Вот так власти города выразили свою любовь и уважение к доктору. А сегодня такое возможно? Что-то верится с трудом.
Есть апостольское выражение, которое мне очень нравится: «Вера без дел мертва». Немного перефразировав, я сказал бы так: «Слова без дел пусты».
Вот не верится мне, что бы ни говорилось с высоких трибун, что в нашем обществе, особенно власть предержащие, относятся с уважением к врачам и учителям. Иначе где улицы, названные в честь уважаемых докторов и педагогов?
Георгий Багдыков