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На консервацию «Дома актера» в Ростове-на-Дону потратят более 40 миллионов рублей

На консервацию «Дома актера» в Ростове-на-Дону потратят более 40 миллионов рублей

26 сентября 2023, 05:11
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону ищут подрядчика, который проведет консервацию объекта «Дом актера, 1930-е г. г.», говорится в материалах госзакупок.

Подрядчика выберут в рамках электронного аукциона, ему предстоит провести противоаварийные и консервационные мероприятия. Речь идет о здании, которое расположено на улице Максима Горького, 270.

Исполнитель станет известен 4 октября. Начальная стоимость контракта составляет 42,1 миллиона рублей.

На ремонт трассы Р-280 «Новороссия» в Ростовской области потратят около 4 млрд
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Добавим, что «Дом актера» является пятиэтажным зданием, построенным в 1935 годах. Оно получило такое название из-за того, что здесь жили актеры Ростовского театра драмы имени Горького.

Ранее стало известно, что на ремонт трассы Р-280 «Новороссия» в Ростовской области потратят около 4 миллиардов рублей.

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