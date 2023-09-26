На консервацию «Дома актера» в Ростове-на-Дону потратят более 40 миллионов рублей

Posted Сегодня, 05:11
Published Сегодня, 05:11
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Updated Сегодня, 05:13
Подрядчика выберут в рамках электронного аукциона, ему предстоит провести противоаварийные и консервационные мероприятия. Речь идет о здании, которое расположено на улице Максима Горького, 270.
Исполнитель станет известен 4 октября. Начальная стоимость контракта составляет 42,1 миллиона рублей.
Добавим, что «Дом актера» является пятиэтажным зданием, построенным в 1935 годах. Оно получило такое название из-за того, что здесь жили актеры Ростовского театра драмы имени Горького.
Ранее стало известно, что на ремонт трассы Р-280 «Новороссия» в Ростовской области потратят около 4 миллиардов рублей.