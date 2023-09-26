Началось проектирование железнодорожной ветки из Крыма в Ростов-на-Дону

Posted Сегодня, 13:04
Published Сегодня, 13:04
Modified Сегодня, 13:06
Updated Сегодня, 13:06
По информации ТАСС, эта дорога соединит Крым с донским регионом через Запорожскую область и ДНР вдоль берега Азовского моря.
«На данный момент мы занимаемся проектированием этой линии. Она будет соединять Мелитопольский узел и Бердянск, а затем продолжится до Ростова», — пишет ТАСС со ссылкой на информацию главы Минэкономразвития Запорожской области Юрия Гуськова.
Отмечается, что уже завершились предпроектные работы.
Ранее власти Ростовской области выставили на продажу железнодорожный тупик.