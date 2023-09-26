Началось проектирование железнодорожной ветки из Крыма в Ростов-на-Дону

«На данный момент мы занимаемся проектированием этой линии. Она будет соединять Мелитопольский узел и Бердянск, а затем продолжится до Ростова», — пишет ТАСС со ссылкой на информацию главы Минэкономразвития Запорожской области Юрия Гуськова.