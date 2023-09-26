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Posted Сегодня, 13:04

Published Сегодня, 13:04

Modified Сегодня, 13:06

Updated Сегодня, 13:06

Началось проектирование железнодорожной ветки из Крыма в Ростов-на-Дону

Началось проектирование железнодорожной ветки из Крыма в Ростов-на-Дону

26 сентября 2023, 13:04
Фото: Patrick Cashin / MTA/cc by 2.0/flickr.com
Началось проектирование железнодорожной ветки из Крыма в Ростов-на-Дону
Специалисты приступили к разработке проекта железной дороги, которая пройдет из Крыма в Ростовскую область через новые регионы РФ, сообщают СМИ.

По информации ТАСС, эта дорога соединит Крым с донским регионом через Запорожскую область и ДНР вдоль берега Азовского моря.

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«На данный момент мы занимаемся проектированием этой линии. Она будет соединять Мелитопольский узел и Бердянск, а затем продолжится до Ростова», — пишет ТАСС со ссылкой на информацию главы Минэкономразвития Запорожской области Юрия Гуськова.

Отмечается, что уже завершились предпроектные работы.

Ранее власти Ростовской области выставили на продажу железнодорожный тупик.

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