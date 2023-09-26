«Неизменная стабильность»: кто и как кормит учеников в школах Ростова и области

Posted Сегодня, 06:21
Published Сегодня, 06:21
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О ситуации в госзакупках, о том, стоит ли ждать перемен в качестве горячего питания в донских школах, и что для этого должно произойти — в материале корреспондента RostovGazeta.
Напомним, что отравления детей в школьных столовых — явление не редкое. В начале года было возбуждено уголовное дело из-за отравления школьников в Тарасовском районе. Тогда дети жаловались на тошноту и кишечное расстройство. У них выявили норовирусную инфекцию. Массовое отравление зафиксировано и в одном из лицеев Батайска. У учащихся возникло острое пищевое отравление, которое также было вызвано норовирусом.
В Ростове ситуация была несколько иной. Дети, которые бесплатно питаются в школе, отказывались есть мясные блюда. Одни замечали в них какой-то специфический запах, другие и вовсе были уверены, что «оно несъедобное».
Родители уверены, что основная роль в вопросах качества питания принадлежит поставщикам.
Но кто же является поставщиками горячих блюд и почему качество еды остается неизменным из года в год?
Крупным поставщиком питания в школы Ростовской области является ОАО «Плодоовощторг». По данным информационно-аналитической системы «СПАРК-Маркетинг», в 2023 году компания заключила 45 контрактов, на общую сумму свыше 81,8 миллиона рублей. Помимо батайских школ «Плодоовощторг» взял на себя обязательство обеспечивать горячим питанием и Управление соцзащиты населения Батайска.
Все контракты поставщика в 2023 году «СПАРК-Маркетинг» подчеркнул индикаторами. В большинстве случаев торги проводились без снижения цены при единственном участнике торговой процедуры. Индикатор отмечает, что наличие одной заявки на закупке, организованной конкурентным способом, может считаться признаком ограничения конкуренции или организацией торгов под конкретного исполнителя.
К тому же индикатор подчеркивает, что ранее ОАО «Плодоовощторг» был унитарным предприятием. А реорганизация унитарных предприятий не подразумевает расторжения трудовых договоров с сотрудниками. И не отменяет «налаженных» процессов работы. Компания по-прежнему может иметь преимущества и негативно влиять на развитие частного бизнеса на конкурентном рынке.
Напомним, что сотрудничество ОАО «Плодоовощторг» с УСЗН города Батайска продолжается с 2011 года. Из года в год компания стабильно удерживает победу в торговых процедурах Управления соцзащиты населения.
Только в 2023 году с УСЗН Батайска было заключено 13 контрактов, на общую сумму свыше 10,8 миллиона рублей. Речь в них шла об организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование, детей из малообеспеченных семей и многое другое.
Все торговые процедуры отмечены индикаторами. «СПАРК-Маркетинг» зафиксировал, что в большинстве случаев ОАО «Плодововощторг» оказывался единственным участником закупки, организованной конкурентным способом. И не предлагал снижения цены, ожидаемого при проведении госзакупок.
Обеспечение горячим питанием большинства школ Ростова в 2023 году взяло на себя Муниципальное унитарное предприятие по организации школьного и студенческого питания.
Это предприятие создано в Ростове еще в 1992 году. Однако очевидный рост освоения бюджетных средств у него наметился с 2021 года. Для сравнения, за 2020 год МУП ПО ОШСП Ростова заключило 8 контрактов, общей стоимостью 39,6 миллиона рублей. А в 2021 было заключено 11 контрактов на сумму свыше 222,9 миллиона рублей.
В 2023 году МУП ПО ОШСП Ростова заключило 40 контрактов, общей стоимостью 212,5 миллиона рублей. В числе ее заказчиков — Отделы образования Советского и Первомайского районов, которые проводили торговые процедуры по организации питания детям в летних лагерях.
С 2011 года МУП ПО ОШСП Ростова становилось бесспорным победителем торговых процедур Отделов образования Советского и Первомайского районов. Однако все эти торговые процедуры были отмечены индикаторами. По информации «СПАРК-Маркетинг», в большинстве случаев торги проходили без снижения изначально объявленной стоимости. А МУП ПО ОШСП оказывался единственным участником закупки, организованной конкурентным способом.
Такими же индикаторами «СПАРК-Маркетинг» отметил и проводимые торги школ в 2023 году, где МУП ПО ОШСП также оказывалось единственным участником и победителем госзакупок.
Директора ростовских школ не захотели комментировать ситуацию по организации горячего питания в образовательных учреждениях. В тоже время они уверены, что сколько не увеличивай себестоимость питания — недовольные качеством и количеством будут всегда.
Эксперты заметили, что массовые жалобы на питание стали появляться после того, как деятельность школьных столовых перешла в руки подрядчиков.
«Там, где школы предоставляют помещение для организации питания подрядной организацией, питание обычно более скудное, на него чаще поступают жалобы. Мудрые директора школ до сих пор считают, что когда столовая входит в структуру школы, и когда директор сам руководит этим процессом, питание и вкуснее, и разнообразнее. Как правило, в этом случае жалоб на питание ни от учеников, ни от родителей не поступает», — сообщает корреспонденту RostovGazeta знакомый с ситуацией источник, не пожелавший публиковать свои данные.
И такие школы, по словам собеседника, в которых пищеблок подчиняется руководителю образовательного учреждения, остались в Ростове, хоть их довольно мало.
В конце прошлого года ростовские депутаты инициировали идею — предложить школам самим заниматься организацией питания без привлечения подрядчиков. Для этого учебные заведения собирались оснастить недостающим оборудованием для приготовления еды. По заверениям экспертов, школы, которые сейчас вводятся в эксплуатацию, уже оснащают функциональными кухнями.
А пока у родителей других школ остаются вопросы, которые, как минимум, вызывают недоумение.
«Отчетность за питание настолько строга, что если детей в школе обязаны кормить пять раз в неделю, то будут кормить, несмотря ни на что. В пятницу 8 сентября, занятия учащихся младших классов в нашей школе отменили из-за проведения выборов. Но детей заставили идти в школу — только для того, чтобы покушать. И только потому, что „так положено“, дети в свой внеурочный день, шли кушать в школу», — возмущаются родители школьников младших классов, не пожелавшие публиковать свои данные.