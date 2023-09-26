«Неизменная стабильность»: кто и как кормит учеников в школах Ростова и области

«Там, где школы предоставляют помещение для организации питания подрядной организацией, питание обычно более скудное, на него чаще поступают жалобы. Мудрые директора школ до сих пор считают, что когда столовая входит в структуру школы, и когда директор сам руководит этим процессом, питание и вкуснее, и разнообразнее. Как правило, в этом случае жалоб на питание ни от учеников, ни от родителей не поступает», — сообщает корреспонденту RostovGazeta знакомый с ситуацией источник, не пожелавший публиковать свои данные.