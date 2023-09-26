Новые сервисы для удобства водителей

Posted Вчера, 13:19
Published Вчера, 13:19
Modified Сегодня, 13:45
Updated Сегодня, 13:45
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Авария или даже повреждение на парковке могут серьезно сказаться не только на семейном бюджете, но и на планах автовладельцев, поэтому лучше всего заранее позаботиться о соответствующей страховке. Но что делать, если времени на сбор и подачу документов на выплату в случае ДТП категорически не хватает, даже если у всех его участников все в порядке с ОСАГО? Решение — в цифровых страховых сервисах, которые становятся все более доступными.
Одной из тех компаний, которая постоянно совершенствует свои сервисы, чтобы они становились еще удобнее и технологичнее для клиентов, является крупнейшая в России страховая компания «СОГАЗ»[1]. На днях в ней сообщили о двух нововведениях, которые позволят ускорить урегулирование страховых случаев по ОСАГО в результате ДТП.
Во-первых, компания объявила о возможности сократить срок выплаты по «автогражданке» до 5 дней[2]. Для этого клиенту нужно обратиться в СОГАЗ после ДТП и предоставить необходимую информацию о происшествии, после чего, по результатам осмотра поврежденного транспортного средства, специалисты компании сформируют предложение о размере возмещения. И если клиент заключит соглашение об урегулировании убытка, денежные средства поступят на его расчетный счет в течение 5 рабочих дней с момента подписания соглашения[3].
Интересно, что автовладельцы, которые получили возмещение в ускоренном режиме, уже оценили преимущества нового сервиса СОГАЗа. А значит эта возможность действительно востребована и полезна.
Вторым нововведением СОГАЗа стал запуск в тестовую эксплуатацию официального
чат-бота в Telegram — @SogazRuBot. С помощью этого чат-бота автовладельцы могут в режиме реального времени 24/7 сообщить о страховом случае по ОСАГО и оперативно получить ответ от специалистов СОГАЗа[4]. Подсказки чат-бота помогут направить в компанию необходимые документы.
Чем же полезен чат-бот? В первую очередь своим комфортом — он позволяет клиенту заявить о событии в удобное для него время без личного обращения в страховую компанию. Кроме того, он дает новые возможности в процессе урегулирования убытка — а именно позволяет осуществить удаленную проверку документов по страховому случаю и регистрацию обращения специалистами СОГАЗа. Ну и, пожалуй, самое главное — с чат-ботом клиенты экономят время, ведь посещение офиса компании необходимо только один раз для предоставления оригиналов документов и организации осмотра поврежденного транспортного средства вне очереди. При этом в СОГАЗе рекомендуют перед поездкой заранее уточнить информацию о подходящем офисе по телефону 8 800 333 0 888.
Кроме того, в компании обращают внимание на то, что дата сообщения об убытке и загрузки документов через чат-бота не является датой приема страховщиком заявления о страховом возмещении — срок отсчитывается со дня предоставления страховщику оригиналов заявления на страховое возмещение и полного комплекта документов. А полный перечень рекомендаций по использованию чат-бота можно найти на сайте компании www.sogaz.ru.
Там же — на сайте СОГАЗа в разделе «Страховой случай» — можно найти и ссылку на чат-бота. Кроме того, он доступен и по QR-коду. При этом в компании рекомендуют сохранить чат-бота в списке ваших контактов в Telegram — тогда он будет всегда под рукой.
«Мы продолжим делать все возможное, чтобы взаимодействие клиента и компании было максимально простым, быстрым и удобным. Мы ценим ваше доверие и благодарим за то, что вы выбрали СОГАЗ», — отмечают в компании. Что ж, когда страховщик заботится о клиентах и создает действительно полезные сервисы, доверие людей к нему только растет.
[1] По объему собранной премии по итогам 2021 года, согласно данным Банка России. Лицензии Банка России СЛ № 1208, СИ № 1208, ОС № 1208-02, ОС № 1208-03, ОС № 1208-04, ОС № 1208-05, ПС № 1208. АО «СОГАЗ». С подробными условиями страхования (включая правила страхования) вы можете ознакомиться на сайте www.sogaz.ru или у представителя АО «СОГАЗ».
[2] Указан типичный срок, в отдельных случаях может потребоваться больше времени (при соблюдении общего срока осуществления страховой выплаты, предусмотренного п. 21. ст. 12 закона об ОСАГО). Условия действительны в случае получения выплаты в денежной форме.
[3] Для получения возмещения в указанный срок требуется предоставить полный комплект документов.
[4] В настоящее время обращение можно отправить с помощью чат-бота, если страховое событие произошло в регионах Центрального (ЦФО) и Северо-Западного (СЗФО) федеральных округов. ЦФО включает 18 субъектов Российской Федерации — Белгородскую область, Брянскую область, Владимирскую область, Воронежскую область, Ивановскую область, Калужскую область, Костромскую область, Курскую область, Липецкую область, Москву, Московскую область, Орловскую область, Рязанскую область, Смоленскую область, Тамбовскую область, Тверскую область, Тульскую область, Ярославскую область. СЗФО включает 11 субъектов Российской Федерации — Архангельскую область, Вологодскую область, Калининградскую область, Республику Карелия, Республику Коми, Ленинградскую область, Мурманскую область, Ненецкий автономный округ, Новгородскую область, Псковскую область, город Санкт-Петербург.