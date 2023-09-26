Новые сервисы для удобства водителей

Чем же полезен чат-бот? В первую очередь своим комфортом — он позволяет клиенту заявить о событии в удобное для него время без личного обращения в страховую компанию. Кроме того, он дает новые возможности в процессе урегулирования убытка — а именно позволяет осуществить удаленную проверку документов по страховому случаю и регистрацию обращения специалистами СОГАЗа. Ну и, пожалуй, самое главное — с чат-ботом клиенты экономят время, ведь посещение офиса компании необходимо только один раз для предоставления оригиналов документов и организации осмотра поврежденного транспортного средства вне очереди. При этом в СОГАЗе рекомендуют перед поездкой заранее уточнить информацию о подходящем офисе по телефону 8 800 333 0 888.