Полпред президента РФ в ЮФО назвал храбрыми воинами участвующих в СВО казаков

Posted Сегодня, 15:31
Published Сегодня, 15:31
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Updated Сегодня, 15:33
Во время торжественной церемонии, которая прошла во вторник, 26 сентября, в городе Астрахани Владимир Устинов от имени президента России Владимира Путина выступил с приветственной речью. В первых словах своего приветствия он сделал акцент на том, что сейчас очень востребованы исконные черты казачества — патриотизм, защита православия и верное служение Отечеству.
По его словам, сейчас казаки сражаются в едином строю по примеру их отцов, дедов и прадедов. Они успели показать себя храбрыми и умелыми воинами во время спецоперации.
«Они показывают чудеса смелости, отваги и героизма при спасении от геноцида жителей Донбасса и Новороссии», — уточнил полпред президента и добавил, что глава государства уделяет пристальное внимание вопросам развития казачьего движения.
Так, была утверждена Стратегия государственной политики в отношении казачества до 2030 года. Согласно документу, планируется максимально привлекать казаков для решения государственных вопросов в сфере национальной безопасности. К ним относятся воинская служба, охрана общественного порядка, устранение последствий ЧС.
Владимир Устинов рассказал, что сейчас молодежные объединения казачьей молодежи есть во всех субъектах ЮФО. Так, появились войсковые союзы казачьей молодежи, оказывается требуемая помощь казачьим организациям в новых регионах РФ.
В заключение полпред президента пожелал участникам форума с честью продолжать дело своих дедов и отцов на благо Родины. Всего в форуме приняли участие более 150 молодых казаков, которые проживают в 60 субъектах страны.
Мероприятие организовано таким образом, чтобы максимально вовлечь каждого участника в решение ситуационных задач и разработку инициатив, которые помогут в дальнейшем в развитии этого движения.
Форум продлится до 30 сентября, за это время участники смогут наладить контакты с представителями органов власти различных уровней. Кроме того, они представят своих уникальные идеи во время грантового конкурса, станут участниками мастер-классов и тренингов для развития надпрофессиональных навыков.