Полпред президента РФ в ЮФО назвал храбрыми воинами участвующих в СВО казаков

Во время торжественной церемонии, которая прошла во вторник, 26 сентября, в городе Астрахани Владимир Устинов от имени президента России Владимира Путина выступил с приветственной речью. В первых словах своего приветствия он сделал акцент на том, что сейчас очень востребованы исконные черты казачества — патриотизм, защита православия и верное служение Отечеству.