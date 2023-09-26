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Published Сегодня, 10:37

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Updated Сегодня, 10:39

Посетители зоопарка в Ростове смогут сдать вторсырье и помочь экологии

Посетители зоопарка в Ростове смогут сдать вторсырье и помочь экологии

26 сентября 2023, 10:37
Фото: «Центр содействия экологическим инициативам «Экомост»
Посетители зоопарка в Ростове смогут сдать вторсырье и помочь экологии
В Ростове-на-Дону на территории зоопарка состоится экологическая акция, чтобы поддержать эковолонтеров, сообщили организаторы.

Акция организована для того, чтобы вовлечь местных жителей в зеленую повестку.

Мероприятия пройдут в субботу, на этой неделе, с 11 до 13 часов. В это время эковолонтеры расскажут посетителям о правилах сортировки бытовых отходов. Кроме того, люди смогут обменять свои, ставшие уже ненужными, вещи вспециальных своп-точках.

Кроме того, в зоопарке пройдут специальные мастер-классы, а всем желающим представят цифровую экоигру, с помощью которой каждый сможет рассчитать экологический след и узнать, как его снизить.

в зоопарке пройдут специальные мастер-классы, а всем желающим представят цифровую экоигру, с помощью которой каждый сможет рассчитать экологический след и узнать, как его снизить.в зоопарке пройдут специальные мастер-классы, а всем желающим представят цифровую экоигру, с помощью которой каждый сможет рассчитать экологический след и узнать, как его снизить.
в зоопарке пройдут специальные мастер-классы, а всем желающим представят цифровую экоигру, с помощью которой каждый сможет рассчитать экологический след и узнать, как его снизить.
Фото: «Центр содействия экологическим инициативам «Экомост»

Чтобы поучаствовать в экологической акции и бесплатно пройти на территорию зоопарка, нужно взять с собой один килограмм вторсырья. Речь идет о бутылках из пластика, макулатуре и алюминиевых банках. Все это необходимо отдать волонтерам, которые будут находиться у входа. Все деньги, которые удастся получить от реализации вторсырья, направят на содержание обитателей зоопарка.

Экологический праздник в городе является частью всероссийского экопросветительского проекта «Зеленая Система».

Чтобы поучаствовать в экологической акции и бесплатно пройти на территорию зоопарка, нужно взять с собой один килограмм вторсырья. Чтобы поучаствовать в экологической акции и бесплатно пройти на территорию зоопарка, нужно взять с собой один килограмм вторсырья.
Чтобы поучаствовать в экологической акции и бесплатно пройти на территорию зоопарка, нужно взять с собой один килограмм вторсырья.
Фото: «Центр содействия экологическим инициативам «Экомост»

Организаторами акции выступают благотворительный фонд «Система» и МТС, сотрудники которого, по словам директора ростовского филиала МТС Игоря Марьясова, всегда активно участвуют в экологических акциях ―сажают деревья для защиты города от опустынивания и ветров, занимаются сортировкой мусора. Кроме того, во всех офисах оператора связи установлены емкости для батареек.

Директор Ростовского зоопарка Юлия Соболева отметила, что экопросвещению посетителей уделяется особое внимание. За счет этих акций молодое поколение узнает, как деятельность человека способна угрожать местам обитания животных.

Фото: «Центр содействия экологическим инициативам «Экомост»

Глава фонда «Система» Лариса Пастухова сообщила, что работа фонда нацелена на просвещение молодежи, поскольку формировать экопривычки лучше всего в юном возрасте.

#Ростов-на-Дону
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