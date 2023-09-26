Посетители зоопарка в Ростове смогут сдать вторсырье и помочь экологии

Posted Сегодня, 10:37
Published Сегодня, 10:37
Modified Сегодня, 10:39
Updated Сегодня, 10:39
Акция организована для того, чтобы вовлечь местных жителей в зеленую повестку.
Мероприятия пройдут в субботу, на этой неделе, с 11 до 13 часов. В это время эковолонтеры расскажут посетителям о правилах сортировки бытовых отходов. Кроме того, люди смогут обменять свои, ставшие уже ненужными, вещи вспециальных своп-точках.
Кроме того, в зоопарке пройдут специальные мастер-классы, а всем желающим представят цифровую экоигру, с помощью которой каждый сможет рассчитать экологический след и узнать, как его снизить.
Чтобы поучаствовать в экологической акции и бесплатно пройти на территорию зоопарка, нужно взять с собой один килограмм вторсырья. Речь идет о бутылках из пластика, макулатуре и алюминиевых банках. Все это необходимо отдать волонтерам, которые будут находиться у входа. Все деньги, которые удастся получить от реализации вторсырья, направят на содержание обитателей зоопарка.
Экологический праздник в городе является частью всероссийского экопросветительского проекта «Зеленая Система».
Организаторами акции выступают благотворительный фонд «Система» и МТС, сотрудники которого, по словам директора ростовского филиала МТС Игоря Марьясова, всегда активно участвуют в экологических акциях ―сажают деревья для защиты города от опустынивания и ветров, занимаются сортировкой мусора. Кроме того, во всех офисах оператора связи установлены емкости для батареек.
Директор Ростовского зоопарка Юлия Соболева отметила, что экопросвещению посетителей уделяется особое внимание. За счет этих акций молодое поколение узнает, как деятельность человека способна угрожать местам обитания животных.
Глава фонда «Система» Лариса Пастухова сообщила, что работа фонда нацелена на просвещение молодежи, поскольку формировать экопривычки лучше всего в юном возрасте.