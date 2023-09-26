Посетители зоопарка в Ростове смогут сдать вторсырье и помочь экологии

Чтобы поучаствовать в экологической акции и бесплатно пройти на территорию зоопарка, нужно взять с собой один килограмм вторсырья. Речь идет о бутылках из пластика, макулатуре и алюминиевых банках. Все это необходимо отдать волонтерам, которые будут находиться у входа. Все деньги, которые удастся получить от реализации вторсырья, направят на содержание обитателей зоопарка.