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Posted Сегодня, 10:59

Published Сегодня, 10:59

Modified Сегодня, 11:02

Updated Сегодня, 11:02

Правозащитник рассказал, как начнут наказывать ночных нарушителей тишины в Ростове

Правозащитник рассказал, как будут наказывать шумных соседей в Ростове

26 сентября 2023, 10:59
Фото: 1MI
Правозащитник рассказал, как начнут наказывать ночных нарушителей тишины в Ростове
Закон о тишине заработает сперва в Москве. После того, как его «обкатают» со всеми корректировками и учетом возможностей регионов, он будет спущен в Ростовскую область, сообщил RostovGazeta правозащитник Александр Хуруджи.

Напомним, что с шумными соседями, поведение которых особенно ярко проявляется в ночное время, сталкивались многие ростовчане. Но победить эту проблему не всегда получается.

Сегодня в Москве готовят к принятию законопроект, который позволит фиксировать нарушения, связанные с шумом. Правозащитник делится мнением, что Москва станет пилотным регионом, где опробуют новый закон. После чего его реализация распространится во многих регионах.

«Уверен, что в Ростове многие ждут закона, который позволит решить вопрос с шумными соседями. У нас же ко всему есть ряд своих южных особенностей. В их числе — заниженные автомобили со странными глушителями. Ездят они очень громко. Водители открывают окна и включают музыку такой мощности, что у людей в домах дрожат бокалы в сервантах», — отмечает Александр Хуруджи.

Однако правозащитник рекомендует и сегодня не мириться с шумными соседями. Шум, по его словам, нужно фиксировать и обращаться с жалобой в соответствующие инстанции.

Сегодня в Москве готовят к принятию законопроект, который позволит фиксировать нарушения, связанные с шумом. Сегодня в Москве готовят к принятию законопроект, который позволит фиксировать нарушения, связанные с шумом.
Сегодня в Москве готовят к принятию законопроект, который позволит фиксировать нарушения, связанные с шумом.
Фото: Chuck Kardous/cc0/wikimedia.org
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«Во всех домах есть управляющие компании или ТСЖ, где существуют установленные правила соблюдения тишины. В этих правилах прописано, когда нельзя выполнять шумные ремонтные работы», — говорит собеседник.

Если звуки неимоверной силы, не исключено, что они связаны с проведением капитальной реконструкции в квартире. В этом случае эксперт рекомендует подать жалобу в Госжилинспекцию — эта организация контролирует переделку несущих конструкций.

«Многие подобные работы требуют разрешительной документации, а ее, как правило, у людей нет», — разъясняет собеседник.

Если соседи веселятся, кричат или поют ночами, мешая спокойному отдыху, то следует обращаться в полицию.

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«Все мы знаем, что реакция со стороны полиции может и не последовать. Ведь если шумный сосед не откроет дверь представителю правопорядка — нет оснований взламывать ее. Поэтому многие подобные жалобы остаются без ответа. Но складывать руки не стоит. По закону о полиции человек вправе зафиксировать бездействие и написать жалобу на имя начальника отдела и в прокуратуру», — рекомендует правозащитник.

Спикер разъясняет, что если постоянно подавать жалобы, то рано или поздно реакция на них последует.

Спикер разъясняет, что если постоянно подавать жалобы, то рано или поздно реакция на них последует.Спикер разъясняет, что если постоянно подавать жалобы, то рано или поздно реакция на них последует.
Спикер разъясняет, что если постоянно подавать жалобы, то рано или поздно реакция на них последует.
Фото: 1MI

«Дело в том, что от наличия жалоб зависят премии представителей правопорядка. А премии — это очень важный фактор. Не получая премию, человек или увольняется сам из-за маленькой зарплаты, или его увольняют. Поэтому тот, кто придет на его место, будет делать все возможное, чтобы сохранить свой доход и работу», — делится мнением эксперт.

Ранее RostovGazeta выясняла, почему в Ростове очень сложно наказать соседей, которые шумят ночами.

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