Правозащитник рассказал, как будут наказывать шумных соседей в Ростове

«Все мы знаем, что реакция со стороны полиции может и не последовать. Ведь если шумный сосед не откроет дверь представителю правопорядка — нет оснований взламывать ее. Поэтому многие подобные жалобы остаются без ответа. Но складывать руки не стоит. По закону о полиции человек вправе зафиксировать бездействие и написать жалобу на имя начальника отдела и в прокуратуру», — рекомендует правозащитник.