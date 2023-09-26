Правозащитник рассказал, как будут наказывать шумных соседей в Ростове

Posted Сегодня, 10:59
Published Сегодня, 10:59
Modified Сегодня, 11:02
Updated Сегодня, 11:02
Напомним, что с шумными соседями, поведение которых особенно ярко проявляется в ночное время, сталкивались многие ростовчане. Но победить эту проблему не всегда получается.
Сегодня в Москве готовят к принятию законопроект, который позволит фиксировать нарушения, связанные с шумом. Правозащитник делится мнением, что Москва станет пилотным регионом, где опробуют новый закон. После чего его реализация распространится во многих регионах.
«Уверен, что в Ростове многие ждут закона, который позволит решить вопрос с шумными соседями. У нас же ко всему есть ряд своих южных особенностей. В их числе — заниженные автомобили со странными глушителями. Ездят они очень громко. Водители открывают окна и включают музыку такой мощности, что у людей в домах дрожат бокалы в сервантах», — отмечает Александр Хуруджи.
Однако правозащитник рекомендует и сегодня не мириться с шумными соседями. Шум, по его словам, нужно фиксировать и обращаться с жалобой в соответствующие инстанции.
«Во всех домах есть управляющие компании или ТСЖ, где существуют установленные правила соблюдения тишины. В этих правилах прописано, когда нельзя выполнять шумные ремонтные работы», — говорит собеседник.
Если звуки неимоверной силы, не исключено, что они связаны с проведением капитальной реконструкции в квартире. В этом случае эксперт рекомендует подать жалобу в Госжилинспекцию — эта организация контролирует переделку несущих конструкций.
«Многие подобные работы требуют разрешительной документации, а ее, как правило, у людей нет», — разъясняет собеседник.
Если соседи веселятся, кричат или поют ночами, мешая спокойному отдыху, то следует обращаться в полицию.
«Все мы знаем, что реакция со стороны полиции может и не последовать. Ведь если шумный сосед не откроет дверь представителю правопорядка — нет оснований взламывать ее. Поэтому многие подобные жалобы остаются без ответа. Но складывать руки не стоит. По закону о полиции человек вправе зафиксировать бездействие и написать жалобу на имя начальника отдела и в прокуратуру», — рекомендует правозащитник.
Спикер разъясняет, что если постоянно подавать жалобы, то рано или поздно реакция на них последует.
«Дело в том, что от наличия жалоб зависят премии представителей правопорядка. А премии — это очень важный фактор. Не получая премию, человек или увольняется сам из-за маленькой зарплаты, или его увольняют. Поэтому тот, кто придет на его место, будет делать все возможное, чтобы сохранить свой доход и работу», — делится мнением эксперт.
Ранее RostovGazeta выясняла, почему в Ростове очень сложно наказать соседей, которые шумят ночами.