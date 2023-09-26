Пробка в 5 километров протянулась под Ростовом из-за дорожных работ и ДТП

Posted Сегодня, 14:50
Published Сегодня, 14:50
Modified Сегодня, 14:52
Updated Сегодня, 14:52
Дорожные работы спровоцировали пробку в Аксайском районе, неподалеку от въезда в Ростов. Также водители сообщают, что на проблемном участке произошло ДТП. Сейчас затор протянулся от поселка Рассвет до въезда на Аксайский проспект.
В ГИБДД обстоятельствами дорожного происшествия пока не делились. Информация о нем уточняется.
Водителей просят заранее продумать свой маршрут, чтобы не потерять время в пробке.
Ранее водитель сбил насмерть женщину на М-4 в Ростовской области и сбежал. Сейчас его разыскивает полиция.