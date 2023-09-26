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Published Сегодня, 14:50

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Updated Сегодня, 14:52

Пробка в 5 километров протянулась под Ростовом из-за дорожных работ и ДТП

Пробка в 5 километров протянулась под Ростовом из-за дорожных работ и ДТП

26 сентября 2023, 14:50
Фото: rostovgazeta.ru
Пробка в 5 километров протянулась под Ростовом из-за дорожных работ и ДТП
В Ростовской области пробка образовалась из-за дорожных работ и ДТП неподалеку от поселка Рассвет, сообщают «Яндекс. Карты».

Дорожные работы спровоцировали пробку в Аксайском районе, неподалеку от въезда в Ростов. Также водители сообщают, что на проблемном участке произошло ДТП. Сейчас затор протянулся от поселка Рассвет до въезда на Аксайский проспект.

В ГИБДД обстоятельствами дорожного происшествия пока не делились. Информация о нем уточняется.

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Сейчас затор протянулся от поселка Рассвет до въезда на Аксайский проспект.Сейчас затор протянулся от поселка Рассвет до въезда на Аксайский проспект.
Сейчас затор протянулся от поселка Рассвет до въезда на Аксайский проспект.
Фото: Яндекс.Карты

Водителей просят заранее продумать свой маршрут, чтобы не потерять время в пробке.

Ранее водитель сбил насмерть женщину на М-4 в Ростовской области и сбежал. Сейчас его разыскивает полиция.

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