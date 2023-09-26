Психолог рассказала, как работать в токсичном коллективе

«Вы уже находитесь в неприятном коллективе и, вероятно, ничто не может быть хуже. Нет нужды разглаживать конфликты. Напротив, вам следует научиться отстаивать свое мнение, относиться нейтрально к агрессии других, сталкиваться с их внутренними недостатками и неприятными чертами характера», — подчеркнула специалист.