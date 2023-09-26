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Posted Сегодня, 12:27

Published Сегодня, 12:27

Modified Сегодня, 12:28

Updated Сегодня, 12:28

Психолог рассказала, как работать в токсичном коллективе

26 сентября 2023, 12:27
Психолог Полина Токарева рассказала, как выжить во вредном коллективе.

Люди, страдающие от буллинга, обычно очень неуверены в себе, сообщила Токарева.

«Они не умеют отстаивать свои границы. Это часто происходит, когда они сталкивались с насилием в семье, поэтому это является отражением внутренней травмы. Люди не выбирают случайно цель для издевательств», — объяснила психолог.

Токарева предложила рассматривать обиды на работе как возможность стать сильнее, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

«Это может стать шансом развить новые навыки самозащиты. В такой ситуации вы можете либо замкнуться на себе, либо рассматривать эту травматическую ситуацию как возможность для личного роста», — пояснила эксперт.

Психолог также указала, что во время конфликта не следует избегать противоречий.

«Вы уже находитесь в неприятном коллективе и, вероятно, ничто не может быть хуже. Нет нужды разглаживать конфликты. Напротив, вам следует научиться отстаивать свое мнение, относиться нейтрально к агрессии других, сталкиваться с их внутренними недостатками и неприятными чертами характера», — подчеркнула специалист.

Кроме того, продолжила она, не стоит бояться обращаться в управление с этими вопросами.

«В нашей стране существует нелепая позиция, которая гласит, что жаловаться нельзя. Жаловаться можно и нужно», — заявила Токарева.

Опытный руководитель, по ее словам, пресечет вредное поведение и найдет решение в отношении обидчиков.

«Руководство будет стремиться либо помочь вам адаптироваться, либо поддержать вашу сторону. Одна из задач руководителя — следить за психологической атмосферой в коллективе, чтобы каждому было безопасно», — добавила психолог.

По словам Токаревой, есть люди, которые могут долго терпеть издевательства, а затем взрываются, разрушая все на своем пути.

«Не нужно доводить до ситуации, когда вы перестаете контролировать свою реакцию на происходящее: нужно реагировать сразу и не накапливать злобу в себе ни в коем случае», — заключила собеседница издания.

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