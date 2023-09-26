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Published Сегодня, 11:54

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Updated Сегодня, 11:56

Пьяный ростовчанин на гидроцикле насмерть сбил мужчину на катамаране

Пьяный ростовчанин на гидроцикле насмерть сбил мужчину на катамаране

26 сентября 2023, 11:54
Фото: Roqqy/cc by 3.0/wikimedia.org
Пьяный ростовчанин на гидроцикле насмерть сбил мужчину на катамаране
Житель Ростовской области катался на гидроцикле и спровоцировал смертельную аварию, сообщает управление на транспорте МВД РФ по СКФО.

Происшествие случилось в дневное время в акватории Черного моря. Здесь в 300 метрах от берега гидроцикл протаранил катамаран.

«На месте происшествия погиб 54-летний житель Темрюка, который находился в катамаране. Оказалось, что 31-летний ростовчанин был пьяным и у него отсутствовало разрешение на поездку», — уточнили в управлении.

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«Оказалось, что 31-летний ростовчанин был пьяным и у него не отсутствовало разрешение на поездку», — уточнили в управлении.«Оказалось, что 31-летний ростовчанин был пьяным и у него не отсутствовало разрешение на поездку», — уточнили в управлении.
«Оказалось, что 31-летний ростовчанин был пьяным и у него не отсутствовало разрешение на поездку», — уточнили в управлении.«Оказалось, что 31-летний ростовчанин был пьяным и у него не отсутствовало разрешение на поездку», — уточнили в управлении.
«Оказалось, что 31-летний ростовчанин был пьяным и у него не отсутствовало разрешение на поездку», — уточнили в управлении.
Фото: Управление на транспорте МВД России по ЮФО

Мужчину задержали, он находится в камере административно задержанных. А все собранные материалы передадут в следственные органы.

Ранее водитель сбил насмерть женщину на М-4 в Ростовской области и сбежал. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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