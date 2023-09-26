Пьяный ростовчанин на гидроцикле насмерть сбил мужчину на катамаране

Posted Сегодня, 11:54
Published Сегодня, 11:54
Modified Сегодня, 11:56
Updated Сегодня, 11:56
Происшествие случилось в дневное время в акватории Черного моря. Здесь в 300 метрах от берега гидроцикл протаранил катамаран.
«На месте происшествия погиб 54-летний житель Темрюка, который находился в катамаране. Оказалось, что 31-летний ростовчанин был пьяным и у него отсутствовало разрешение на поездку», — уточнили в управлении.
Мужчину задержали, он находится в камере административно задержанных. А все собранные материалы передадут в следственные органы.
Ранее водитель сбил насмерть женщину на М-4 в Ростовской области и сбежал. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.