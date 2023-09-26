Размер единовременной выплаты контрактникам увеличили в Ростовской области

Posted Сегодня, 11:29
Published Сегодня, 11:29
Modified Сегодня, 11:31
Updated Сегодня, 11:31
Он рассказал, что уже подписал соответствующее постановление. Речь идет о тех, кто после 1 сентября заключит контракт на прохождении службы в ВС России или в добровольческом формировании.
Подписать контракт нужно на год или более. Тогда из регионального бюджета выплатят 200 тысяч рублей.
«В регионе уже действует комплекс мер поддержки участников СВО, их семей, и мы обязательно продолжим эту важную работу», — подытожил губернатор.
Ранее очередную партию помощи для военнослужащих на СВО отправили из Мясниковского района. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.