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Размер единовременной выплаты контрактникам увеличилие в Ростовской области

Размер единовременной выплаты контрактникам увеличили в Ростовской области

26 сентября 2023, 11:29
Фото: Midjourney
Размер единовременной выплаты контрактникам увеличилие в Ростовской области
В Ростовской области для контрактников и добровольцев, которые таковыми решили стать этой осенью, увеличили размер выплат, сообщил в Telegram губернатор Василий Голубев.

Он рассказал, что уже подписал соответствующее постановление. Речь идет о тех, кто после 1 сентября заключит контракт на прохождении службы в ВС России или в добровольческом формировании.

Подписать контракт нужно на год или более. Тогда из регионального бюджета выплатят 200 тысяч рублей.

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«В регионе уже действует комплекс мер поддержки участников СВО, их семей, и мы обязательно продолжим эту важную работу», — подытожил губернатор.

Ранее очередную партию помощи для военнослужащих на СВО отправили из Мясниковского района. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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