Родник «Гремучий» благоустроят в Ростове до 30 сентября

Posted Сегодня, 09:07
Published Сегодня, 09:07
Modified Сегодня, 09:09
Updated Сегодня, 09:09
Работы проведет Русское географическое общество, которое обновит территорию до 30 сентября. Здесь появятся новые лавочки и раздевалка.
«Специалисты сделают новые спуски, чтобы можно было заходить в воду. А на информационном стенде можно будет ознакомиться с интересными фактами об этом месте», — уточнили в администрации.
Пользователи в комментариях написали, что их обрадовала эта новость.
«Наконец люди дождались того, о чем просили. Огромное спасибо организаторам этого проекта», — заявили ростовчане.
Ранее жители Ростова попросили Логвиненко привести в порядок двор на бульваре Комарова.