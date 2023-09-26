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Родник «Гремучий» благоустроят в Ростове до 30 сентября

Родник «Гремучий» благоустроят в Ростове до 30 сентября

26 сентября 2023, 09:07
Фото: Rost.galis/cc by sa 4.0/wikimedia.org
Родник «Гремучий» благоустроят в Ростове до 30 сентября
В Ростове-на-Дону пройдут работы по благоустройству родника «Гремучий» на улице Амбулаторной, сообщили в администрации Железнодорожного района.

Работы проведет Русское географическое общество, которое обновит территорию до 30 сентября. Здесь появятся новые лавочки и раздевалка.

«Специалисты сделают новые спуски, чтобы можно было заходить в воду. А на информационном стенде можно будет ознакомиться с интересными фактами об этом месте», — уточнили в администрации.

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Пользователи в комментариях написали, что их обрадовала эта новость.

«Наконец люди дождались того, о чем просили. Огромное спасибо организаторам этого проекта», — заявили ростовчане.

Ранее жители Ростова попросили Логвиненко привести в порядок двор на бульваре Комарова.

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