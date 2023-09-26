Рост цен на такси прогнозируют в Ростовской области

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Published Сегодня, 06:59
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С 1 сентября ужесточили меры контроля за перевозками пассажиров в такси. С этого момента приняли решение создать в каждом регионе три списка, содержащих информацию о перевозчиках и их деятельности.
Первый реестр должен содержать данные о разрешениях на работу перевозчиков. Второй список объединяет информацию о транспортных средствах и их владельцах. Третий — информацию о заказах и применяемом оборудовании для сбора и хранения данных о них.
Для того, чтобы была возможность заниматься перевозкой пассажиров, разрешение для водителя должно быть в определенном списке.
Кроме того, установили новые требования к водителям такси. Не будут допущены к перевозке пассажиров лица:
Губернатор Василий Голубев внес изменения в документ, который регулирует перевозки легковыми такси. Теперь Минтранспорта области отвечает за организацию и контроль в этой сфере. На него возложили ответственность за создание и ведение реестра служб заказа такси, что ранее отсутствовало в Ростовской области.
Также были установлены новые требования к водителям такси. Они должны иметь определенный стаж вождения. Кроме того, информация о перевозчике и номер для жалоб и предложений должны быть видны в салоне автомобиля. Обязательно наличие «шашек» на кузове машины и оранжевого фонаря на крыше.
Процедура получения документов для осуществления пассажирских перевозок также изменилась. Теперь разрешение выдается на перевозчика, а не на каждую машину отдельно. При этом разрешение можно получить бесплатно, а сам документ будет выпускаться в электронном виде в формате QR-кода.
Ранее выданные разрешения остаются действительными до истечения срока, но не более 5 лет с момента введения изменений. Вся необходимая информация и нормативные акты размещены на официальном сайте министерства транспорта Ростовской области.
Техноброкер, экономист, IT-менеджер Сергей Гатауллин рассказал RostovGazeta, что ралли увеличения стоимости услуг такси, которое началось около двух лет назад, довело цены до локального максимума, превышающего 30 рублей за километр пути по данным Росстата.
«То есть стоимость поездок возрастает опережающими индекс потребительских цен темпами и, „потоптавшись“ на этом уровне, продолжит движение вверх, вслед за реальной, инфляцией», — рассказал эксперт.
По его словам, для этого есть несколько причин, в том числе рост издержек перевозчиков, связанный с постоянным удорожанием ГСМ, техобслуживания машин и других операционных расходов.
Цена за поездку в такси зависит от того, как много людей нуждаются в услуге или сколько автомобилей доступно. В то время, когда спрос на такси выше, применяются повышающие коэффициенты, чтобы привлечь больше водителей. Поэтому, если нет срочной необходимости, то лучше перенести свою поездку на более спокойное время, когда цены ниже.
Многие сервисы предлагают фиксированную цену для поездок в аэропорты или на вокзалы. Часто это выгоднее, чем платить по счетчику, особенно если место жительства находится в другом конце города.
Иногда выгоднее выбрать между службами такси. У каждого сервиса есть свои тарифы, повышающие коэффициенты и алгоритмы расчета стоимости. Лучше всего загрузить несколько приложений на свой телефон и сравнить цены.
Чтобы привлечь клиентов такси-сервисы часто предлагают использовать промокоды на скидку. Они могут значительно снизить стоимость поездки, а иногда даже позволяют проехать бесплатно. Стоит учитывать, что такие скидки обычно действуют только на первую или несколько первых поездок.
Клиент, когда строит свой путь через навигатор, то получает самый быстрый маршрут. Иногда можно сэкономить, если его немного изменить. Например, можно остановиться через дорогу от нужного дома, чтобы избежать дополнительных расходов на разворот.