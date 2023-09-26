Рост цен на такси прогнозируют в Ростовской области

Цена за поездку в такси зависит от того, как много людей нуждаются в услуге или сколько автомобилей доступно. В то время, когда спрос на такси выше, применяются повышающие коэффициенты, чтобы привлечь больше водителей. Поэтому, если нет срочной необходимости, то лучше перенести свою поездку на более спокойное время, когда цены ниже.