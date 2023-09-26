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Ростовчане заявили о появившихся в продаже пончиках с плесенью в «Пятерочке»

Ростовчане заявили о появившихся в продаже пончиках с плесенью в «Пятерочке»

26 сентября 2023, 06:52
Фото: pxhere.com
Ростовчане заявили о появившихся в продаже пончиках с плесенью в «Пятерочке»
В Ростове-на-Дону в одном из магазинов «Пятерочка» обнаружили испорченные пончики, сообщили покупатели в соцсети «ВКонтакте».

Горожане рассказали, что зашли в магазин на Западном и на полке обнаружили покрывшиеся плесенью пончики. Для подтверждения своих слов автор опубликовал видео с испорченным продуктом.

Пользователи в комментариях написали, что в магазинах бывают и другие проблемы.

«Ага, а еще по полкам с выпечкой тараканы бегают. Приятного аппетита», — пишут горожане.

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Ростовчане заявили о появившихся в продаже пончиках с плесенью в «Пятерочке»
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«Я так однажды увидела сыр с плесенью, хотела отдать сотруднику, который проходил мимо, он с важным видом отмахнулся. Рядом оказался другой сотрудник, который спокойно забрал», — пишет местная жительница.

«Это пончики Дорблю, вы ничего не понимаете», — пошутили пользователи.

Ранее хлеб с плесенью обнаружили на полке другого магазина в Ростове.

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