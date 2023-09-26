Ростовчане заявили о появившихся в продаже пончиках с плесенью в «Пятерочке»

Posted Сегодня, 06:52
Published Сегодня, 06:52
Modified Сегодня, 06:54
Updated Сегодня, 06:54
Горожане рассказали, что зашли в магазин на Западном и на полке обнаружили покрывшиеся плесенью пончики. Для подтверждения своих слов автор опубликовал видео с испорченным продуктом.
Пользователи в комментариях написали, что в магазинах бывают и другие проблемы.
«Ага, а еще по полкам с выпечкой тараканы бегают. Приятного аппетита», — пишут горожане.
«Я так однажды увидела сыр с плесенью, хотела отдать сотруднику, который проходил мимо, он с важным видом отмахнулся. Рядом оказался другой сотрудник, который спокойно забрал», — пишет местная жительница.
«Это пончики Дорблю, вы ничего не понимаете», — пошутили пользователи.
Ранее хлеб с плесенью обнаружили на полке другого магазина в Ростове.