Ростовский спасатель Белков объяснил, как безопасно достать электроприбор из воды

Напомним, что несколькими днями ранее в Новочеркасске погибла 13-летняя девушка. Трагедия произошла 20 сентября, когда школьница находилась в ванной и случайно уронила в воду свой мобильный телефон с зарядным устройством, которое было подключено к электросети через удлинитель. В результате полученного удара электрическим током она скончалась.