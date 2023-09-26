Ростовский спасатель Белков объяснил, как безопасно достать электроприбор из воды

Posted Сегодня, 04:30
Published Сегодня, 04:30
Modified Сегодня, 04:32
Updated Сегодня, 04:32
Напомним, что несколькими днями ранее в Новочеркасске погибла 13-летняя девушка. Трагедия произошла 20 сентября, когда школьница находилась в ванной и случайно уронила в воду свой мобильный телефон с зарядным устройством, которое было подключено к электросети через удлинитель. В результате полученного удара электрическим током она скончалась.
По словам Артема Белкова, опасность представляют абсолютно все электроприборы, которые упали в воду. При этом не важно, подключены ли они к розетке или работают от аккумулятора.
«Однозначно обезопасить себя можно только одним способом: использовать устройства защитного отключения. Когда прибор попадет в воду, они прекратят передачу тока и его можно будет достать голыми руками», — советует эксперт.
Он предупреждает, что перед тем, как доставать любой прибор из воды, лучше отключить все электричество в квартире и вынуть прибор из розетки.
«Безопасно доставать только полностью обесточенные вещи. Еще лучше — вообще не использовать технику там, где есть риск уронить ее в воду», — добавляет спасатель.
Ранее RostovGazeta писала о том, что в Краснодарском крае девочка погибла от удара током в гостиничном комплексе.