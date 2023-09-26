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Спасатель объяснил, как безопасно достать электроприбор из воды

Ростовский спасатель Белков объяснил, как безопасно достать электроприбор из воды

26 сентября 2023, 04:30
Фото: 1MI
Спасатель объяснил, как безопасно достать электроприбор из воды
Электроприборы, подсоединенные к сети, смертельно опасны, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал ростовский спасатель Артем Белков.

Напомним, что несколькими днями ранее в Новочеркасске погибла 13-летняя девушка. Трагедия произошла 20 сентября, когда школьница находилась в ванной и случайно уронила в воду свой мобильный телефон с зарядным устройством, которое было подключено к электросети через удлинитель. В результате полученного удара электрическим током она скончалась.

По словам Артема Белкова, опасность представляют абсолютно все электроприборы, которые упали в воду. При этом не важно, подключены ли они к розетке или работают от аккумулятора.

«Однозначно обезопасить себя можно только одним способом: использовать устройства защитного отключения. Когда прибор попадет в воду, они прекратят передачу тока и его можно будет достать голыми руками», — советует эксперт.

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Он предупреждает, что перед тем, как доставать любой прибор из воды, лучше отключить все электричество в квартире и вынуть прибор из розетки.

«Безопасно доставать только полностью обесточенные вещи. Еще лучше — вообще не использовать технику там, где есть риск уронить ее в воду», — добавляет спасатель.

Ранее RostovGazeta писала о том, что в Краснодарском крае девочка погибла от удара током в гостиничном комплексе.

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