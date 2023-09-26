Штаб ЮВО в Ростове увеличит число военных-контрактников

Posted Сегодня, 13:53
Published Сегодня, 13:53
Modified Сегодня, 13:55
Updated Сегодня, 13:55
Глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что войска Южного военного округа в этом году получат 5,5 тысячи единиц современных вооружений. Также он добавил, что ЮВО на 11 тысяч увеличилось число офицеров. Также там набрали 30 тысяч военнослужащих-контрактников.
«В Южном военном округе в этом году будет реализовано свыше 170 организационных мероприятий, войска получат 5,5 тысячи единиц современного вооружения и техники, завершится ввод в эксплуатацию более 500 объектов инфраструктуры», — приводит слова Шойгу РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что новые регионы РФ хотят включить в границы Южного военного округа с 1 марта.