Штаб ЮВО в Ростове увеличит число военных-контрактников

Глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что войска Южного военного округа в этом году получат 5,5 тысячи единиц современных вооружений. Также он добавил, что ЮВО на 11 тысяч увеличилось число офицеров. Также там набрали 30 тысяч военнослужащих-контрактников.