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Published Сегодня, 13:53

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Updated Сегодня, 13:55

Штаб ЮВО в Ростове решил набрать больше военных-контрактников

Штаб ЮВО в Ростове увеличит число военных-контрактников

26 сентября 2023, 13:53
Фото: Midjourney
Штаб ЮВО в Ростове решил набрать больше военных-контрактников
Штаб Южного военного округа набрал уже 30 тысяч военнослужащих-контрактников, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

Глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что войска Южного военного округа в этом году получат 5,5 тысячи единиц современных вооружений. Также он добавил, что ЮВО на 11 тысяч увеличилось число офицеров. Также там набрали 30 тысяч военнослужащих-контрактников.

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«В Южном военном округе в этом году будет реализовано свыше 170 организационных мероприятий, войска получат 5,5 тысячи единиц современного вооружения и техники, завершится ввод в эксплуатацию более 500 объектов инфраструктуры», — приводит слова Шойгу РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что новые регионы РФ хотят включить в границы Южного военного округа с 1 марта.

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