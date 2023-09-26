Слухи о сбитом беспилотнике опровергли в Ростовской области

Posted Сегодня, 10:23
Published Сегодня, 10:23
Modified Сегодня, 10:25
Updated Сегодня, 10:25
Изначально Telegram-канал Shot написал, что над городом во вторник, 26 сентября, якобы сбили беспилотник. Но никаких подробностей не было.
Между тем, горожане увидели необычные белые следы в небе и услышали звук взрыва. В правительстве региона на поступающие вопросы ответили, что сейчас проводятся учения.
Аналогичный комментарий предоставил сити-менеджер Таганрога Андрей Фатеев. Он заявил, что учения организовали не на территории города.
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