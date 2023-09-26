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Updated Сегодня, 10:25

Слухи о сбитом беспилотнике опровергли в Ростовской области

Слухи о сбитом беспилотнике опровергли в Ростовской области

26 сентября 2023, 10:23
Фото: DoroshenkoE/cc by sa 4.0/wikimedia.org
Слухи о сбитом беспилотнике опровергли в Ростовской области
В Ростовской области не подтвердилась информация о сбитом над Таганрогом беспилотнике, говорится в заявлении властей.

Изначально Telegram-канал Shot написал, что над городом во вторник, 26 сентября, якобы сбили беспилотник. Но никаких подробностей не было.

Между тем, горожане увидели необычные белые следы в небе и услышали звук взрыва. В правительстве региона на поступающие вопросы ответили, что сейчас проводятся учения.

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Аналогичный комментарий предоставил сити-менеджер Таганрога Андрей Фатеев. Он заявил, что учения организовали не на территории города.

Читайте также о том, как упавший беспилотник принес разрушения в центре Ростова-на-Дону 7 сентября.

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